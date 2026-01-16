ARÉNA - PODCASTOK
WASHINGTON, DC - JANUARY 15: (EDITORS NOTE: This Handout image was provided by a third-party organization and may not adhere to Getty Images editorial policy.) President Donald Trump meets with Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado in the Oval Office, on January 15, 2026 in Washington, D.C. (Photo by Daniel Torok/The White House via Getty Images)
Nyitókép: Getty Images

Maria Corina Machado Donald Trumpnak adta a Nobel-békedíját

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A venezuelai ellenzéki vezető közölte: ezzel a gesztussal akarta elismerni az amerikai elnök „egyedülálló elkötelezettségét a szabadságuk iránt”.

Donald Trump csütörtökön a Fehér Házban fogadta Maria Corina Machado venezuelai ellenzéki vezetőt, a Nobel-békedíj tavalyi kitüntetettjét, aki felajánlotta a kitüntetését az amerikai elnöknek. Maria Corina Machado a zárt ajtók mögött tartott találkozót követően a Fehér Ház előtt újságíróknak azt mondta, ez a gesztus „elismerése volt Donald Trump különleges elkötelezettségének a szabadságunk mellett”. A találkozó tényét Karoline Leavitt fehér házi szóvivő napi sajtótájékoztatóján megerősítette, de részletek nem derültek ki a megbeszélés tartalmáról.

A Venezuela jövőjével kapcsolatban feltett kérdésre a sajtótitkár elmondta: Donald Trump támogatja az új választások kiírását Venezuelában, „amikor annak eljön az ideje”.

Karoline Leavitt azt is elmondta, hogy az amerikai elnök véleménye nem változott Maria Corina Machado alkalmasságáról Venezuela vezetésére, amit Donald Trump realisztikus helyzetértékelésre alapozott az általa olvasottak alapján, és a tanácsadóitól, valamint a nemzetbiztonsági csapattól hallottakra alapozva.

Donald Trump január első napjaiban, Nicolás Maduro venezuelai elnök letartóztatását követően Maria Machado venezuelai lehetséges szerepével kapcsolatban még meglehetősen szkeptikusan nyilatkozott, és azt mondta, hogy „nagyon kemény lenne a számára vezetővé válni, mert nem rendelkezik támogatással, illetve elismeréssel az országon belül”.

Maria Corina Machado, amikor tavaly októberben Oslóban bejelentették a kitüntetését, Donald Trumpnak ajánlotta Nobel-békedíját, amit azzal indokolt, hogy az amerikai elnök a béke érdekében végzett munkájával kiérdemli azt.

