Maria Corina Machado Donald Trumpnak adta a Nobel-békedíját

Donald Trump csütörtökön a Fehér Házban fogadta Maria Corina Machado venezuelai ellenzéki vezetőt, a Nobel-békedíj tavalyi kitüntetettjét, aki felajánlotta a kitüntetését az amerikai elnöknek. Maria Corina Machado a zárt ajtók mögött tartott találkozót követően a Fehér Ház előtt újságíróknak azt mondta, ez a gesztus „elismerése volt Donald Trump különleges elkötelezettségének a szabadságunk mellett”. A találkozó tényét Karoline Leavitt fehér házi szóvivő napi sajtótájékoztatóján megerősítette, de részletek nem derültek ki a megbeszélés tartalmáról.

A Venezuela jövőjével kapcsolatban feltett kérdésre a sajtótitkár elmondta: Donald Trump támogatja az új választások kiírását Venezuelában, „amikor annak eljön az ideje”.

Karoline Leavitt azt is elmondta, hogy az amerikai elnök véleménye nem változott Maria Corina Machado alkalmasságáról Venezuela vezetésére, amit Donald Trump realisztikus helyzetértékelésre alapozott az általa olvasottak alapján, és a tanácsadóitól, valamint a nemzetbiztonsági csapattól hallottakra alapozva.

Donald Trump január első napjaiban, Nicolás Maduro venezuelai elnök letartóztatását követően Maria Machado venezuelai lehetséges szerepével kapcsolatban még meglehetősen szkeptikusan nyilatkozott, és azt mondta, hogy „nagyon kemény lenne a számára vezetővé válni, mert nem rendelkezik támogatással, illetve elismeréssel az országon belül”.

President Donald J. Trump meets with María Corina Machado of Venezuela in the Oval Office, during which she presented the President with her Nobel Peace Prize in recognition and honor.?️ pic.twitter.com/v7pYHjVNVO — The White House (@WhiteHouse) January 16, 2026

Maria Corina Machado, amikor tavaly októberben Oslóban bejelentették a kitüntetését, Donald Trumpnak ajánlotta Nobel-békedíját, amit azzal indokolt, hogy az amerikai elnök a béke érdekében végzett munkájával kiérdemli azt.