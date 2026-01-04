Donald Trump nem számít a venezuelai ellenzékre

Az amerikai elnök csak egy újságíró kérdése kapcsán tett említést az ellenzéki vezetőről - írja a BBC. Nemmel válaszolt, amikor azt kérdezték tőle, hogy az akció kapcsán beszélt-e Maria Corina Machado-val. Trump hozzátette, hogy Machado „nem rendelkezik az országon belül olyan támogatottsággal és tisztelettel”, amely szerinte szükséges Venezuela vezetéséhez.

A brit média cég szerint ez sokként érhette az ellenzéki vezetőt, aki alig néhány órával korábban közzétett egy levelet a közösségi médiában, amelyben azt írta, hogy „eljött a szabadság órája”. Azt is közölte: ő is és az általa támogatott Edmundo González elnökjelölt is „készen állnak a hatalom átvételére”. Ezzzel arra utalt, hogy az ellenzék a 2024-es elnökválasztásokon földcsuszamlásszerű győzelmet aratott, ám a hatóságok mégis Nicolás Madurót hirdették ki győztesnek.

Sok ország, köztük az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok, Gonzálezot ismerte el legitim elnöknek, de Maduro, akit a hadsereg és a választási tanács támogatott, újabb hatéves ciklusra esküdhetett fel.