ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.07
usd:
326.92
bux:
0
2026. január 4. vasárnap Leóna, Titusz
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
üdvözli a tüntetõket Caracasban 2025. január 9-én, egy nappal a harmadik mandátumát megkezdõ Nicolás Maduro elnök beiktatási ünnepsége elõtt.
Nyitókép: Miguel Gutiérrez, MTI/MTVA

Donald Trump nem számít a venezuelai ellenzékre

Infostart
ÚJABB CIKKÜNK A TÉMÁBAN

Az egyik legmeglepőbb dolog az amerikai elnök sajtóértekezletén az volt, hogy Donald Trump még csak említést sem tett María Corina Machado ellenzéki vezetőről, aki pedig éppen a venezuelai demokráciáért helyreállításért tett erőfeszítéseiért kapott nemrég Nobel-békedíjat.

Az amerikai elnök csak egy újságíró kérdése kapcsán tett említést az ellenzéki vezetőről - írja a BBC. Nemmel válaszolt, amikor azt kérdezték tőle, hogy az akció kapcsán beszélt-e Maria Corina Machado-val. Trump hozzátette, hogy Machado „nem rendelkezik az országon belül olyan támogatottsággal és tisztelettel”, amely szerinte szükséges Venezuela vezetéséhez.

A brit média cég szerint ez sokként érhette az ellenzéki vezetőt, aki alig néhány órával korábban közzétett egy levelet a közösségi médiában, amelyben azt írta, hogy „eljött a szabadság órája”. Azt is közölte: ő is és az általa támogatott Edmundo González elnökjelölt is „készen állnak a hatalom átvételére”. Ezzzel arra utalt, hogy az ellenzék a 2024-es elnökválasztásokon földcsuszamlásszerű győzelmet aratott, ám a hatóságok mégis Nicolás Madurót hirdették ki győztesnek.

Sok ország, köztük az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok, Gonzálezot ismerte el legitim elnöknek, de Maduro, akit a hadsereg és a választási tanács támogatott, újabb hatéves ciklusra esküdhetett fel.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump nem számít a venezuelai ellenzékre

venezuela

ellenzéki vezető

maria corina machado

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kuba és Kolumbia is komoly üzenetet kapott Amerikától a venezuelai támadás után

Kuba és Kolumbia is komoly üzenetet kapott Amerikától a venezuelai támadás után
Kiderült, hogy miért halasztották el a venezuelai támadást, miért nem szóltak róla a kongresszusi képviselőknek, illetve hogy hol van Nicolás Maduro.
 

Rendkívüli Aréna a venezuelai helyzetről az InfoRádióban

Donald Trump nem számít a venezuelai ellenzékre

Az USA fogja irányítani Venezuelát - jelentette be Donald Trump

BBC: nagy változások jöhetenek Venezuelában

Máris vádat emeltek a venezuelai elnöki pár ellen

Így reagált a világ a venezuelai elnök elfogására

Orbán Viktor közleményt adott ki a venezuelai amerikai akcióról

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.04. vasárnap, 18:00
Nagy Sándor Gyula
Latin-Amerika-kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lencse, virsli és befektetés - Hogyan érd el pénzügyi céljaidat 2026-ban? - interaktív, online előadás

Lencse, virsli és befektetés - Hogyan érd el pénzügyi céljaidat 2026-ban? - interaktív, online előadás

Kezdd az új évet tudatos pénzügyi tervekkel! Első újévi online előadásunkon megmutatjuk, hogyan tűzhetsz ki reális befektetési célokat 2026-ra, és milyen stratégiákkal érheted el őket. Csatlakozz, és indítsd az évet tudatos pénzügyi döntésekkel!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas havazás érkezhet a jövő héten: most aztán berúghatja az ajtót a tél

Hatalmas havazás érkezhet a jövő héten: most aztán berúghatja az ajtót a tél

A következő napokban jelentős időjárás-változás várható Magyarországon: egy érkező mediterrán ciklon miatt többfelé havazhat, helyenként pedig esőre vagy ónos esőre is számítani kell.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Maduro in custody at New York detention centre as Trump says US will 'run' Venezuela

Maduro in custody at New York detention centre as Trump says US will 'run' Venezuela

Venezuela denounces “military aggression" after the US launched strikes on Saturday in which Maduro and his wife were captured.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 4. 08:52
Ügyvivő elnököt neveztek ki Venezuela élére
2026. január 4. 08:34
Kuba és Kolumbia is komoly üzenetet kapott Amerikától a venezuelai támadás után
×
×
×
×