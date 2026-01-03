ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 3. szombat Benjámin, Genovéva
A Fitburg teherhajó a finnországi Kirkkonummi kikötõjében 2025. december 31-én, miután a finn hatóságok lefoglalták az Oroszországból érkezõ jármûvet, mert a gyanú szerint megrongált egy tenger alatti távközlési kábelt a Balti-tengeren.
Nyitókép: MTI/AP/Lehtikuva/Roni Rekomaa

Őrizetbe vették a tenger alatti vezetékek megrongálóit

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Őrizetbe vették Finnországban egy tengerfenéki távközlési vezeték megrongálásával gyanúsított teherhajó legénységének két tagját, két másik ellen pedig kiutazási tilalmat rendeltek el.

A Saint Vincent és Grenadine-szigetek zászlaja alatt közlekedő, Fitburg nevű hajót szerdán foglalták le a finn hatóságok, mert gyanújuk szerint néhány órával korábban megrongálta a Balti-tengeren az Elisa finn távközlési cég egyik tenger alatti vezetékét, amely Helsinkit köti össze az észt fővárossal, Tallinn-nal. A hajó Szentpétervárról indult és az izraeli Haifába tartott a Marine Traffic tengerhajózási portál adatai szerint. A legénység tagjai orosz, grúz, kazah és azerbajdzsáni állampolgárok.

„A meghallgatások során tisztázták az események menetét és a legénység tagjainak eltérő szerepét” – ismertette Risto Lohi főfelügyelő a finn Nemzeti Nyomozó Hivataltól.

A rendőrség korábbi közlése szerint az acéltermékeket szállító hajó a horgonyát maga után húzta a tengerfenéken haladás közben az incidens idején. A vezetéken keletkezett károk mértéke egyelőre még nem ismert, de a kábel egyelőre nem üzemel.

Az elmúlt években több energetikai és távközlési infrastruktúrát rongáltak meg a tenger alatt.

Alar Karis észt elnök szerdán aggodalmát fejezte ki a tenger alatti kábelen történt rongálás miatt. Reményének adott hangot, hogy nem szándékos károkozás történt, de hozzátette: majd a vizsgálat feltárja a tényeket.

Oroszország helsinki nagykövetsége közölte, hogy kapcsolatban állnak a finn hatóságokkal. „Reméljük, hogy a helyzetet sikerül megoldani az együttműködés szellemében és összhangban a vonatkozó jogi normákkal” – ismertette állásfoglalását a diplomáciai képviselet.

