Bemegy a fóka a kocsmába, és elbújik a mosdóban...

Egy kézműves söröket áruló richmondi kocsmában kötött ki a fiatal, kalandvágytól buzgó új-zélandi medvefóka – írja az AP News híradása nyomán az Index. A hely egyik tulajdonosa először azt hitte, egy kutya tévedt be, így annál nagyobb volt a meglepetése, amikor felfogta, mit is lát.

A kis termetű fókabébi több napja szökésben volt, befogása előtt kötött ki a sörözőben. Bella Evans társtulajdonos úgy fogalmazott: „Mindenki sokkot kapott. Először azt sem tudtuk, mit csináljunk.”

Az egyik vendég a pulóverével próbálta a hátsó ajtó felé terelni a kisfókát, az azonban kitért üldözői elől és a mosdóban keresett menedéket.

Egy másik vendég hazaszaladt egy kutyaketrecért, a társtulajdonos pedig a napi menüből származó lazaccal igyekezett kicsalogatni búvóhelyéről a rémült állatot.

Végül, jobb ötlet híján megvárták a természetvédelmi őröket. Kiderült, hogy épp ezt a csavargó fókát keresték. Bella Evans elmondta, ők voltak a nagyedikek aznap, akik hívták őket, egész nap próbálták elkapni. Az Új-Zélandi természetvédelmi hatóság is megerősítette, hogy vasárnap számos bejelentés érkezett a Richmondban észlelt fókáról, mielőtt a szökevény végül felbukkant a kocsmában.

A baby seal, apparently lost, curious and well below New Zealand’s legal drinking age, galumphed into a bar before being removed by rangers with the help of a dog crate and some salmon. pic.twitter.com/B9RVzKWaKw — The Associated Press (@AP) December 4, 2025

A fókát végül egy közeli szigeten engedték szabadon. A természetvédelmi hivatal szóvivője, Helen Otley szerint egyáltalán nem ritka, hogy az évnek ebben az időszakában kíváncsi fiatal fókák váratlan helyeken bukkannak fel, a szárazföldre a folyók és patakok mentén akár 15 kilométerre behatolva.

A sikeres új-zélandi természetvédelmi programoknak köszönhetően gyarapodásnak indultak a fókapopulációk, így szorosabb kapcsolatba kerülnek az emberekkel, mint korábban.

A társtulajdonos elmondta, még csak néhány hónapja vezeti a kocsmát párjával, és az azóta Fern névre keresztelt kisfóka volt az első betérő, akinek ki kellett tennie a szűrét. Hozzátette, bármikor szívesen viszontlátják az ivóban.