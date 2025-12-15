ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 15. hétfő
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólalást hallgat az Ukrajnai háborúról tartott vitán az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén Strasbourgban 2025. május 7-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Miből lehetne Ukrajnát finanszírozni?

Infostart

Jelentős jogi kockázatokat is hordoz magában az Európai Bizottság terve.

Európa egyedül maradt az ukrajnai finanszírozás problémájával, hiszen az USA lezárta donorprogramjait. Ugyanakkor az Európai Bizottság is kifogyott a lehetőségekből, hogy miként lehetne egységes döntéshozatallal rávenni a tagállamokat Ukrajna anyagi támogatására – írja a Makronóm Intézet elemzése.

Jövő év elejére Ukrajna kimeríti az összes, a tagállamok által nyújtott eddigi segélyt. A következő két évre egy részletes, de hatásvizsgálat nélküli javaslatot terjesztett elő Kijev pénzügyi támogatására a bizottság. A terv egy „jóvátételi kölcsönre” épül, amelyet az orosz jegybanknak főleg Belgiumban tartott, befagyasztott eszközeiből finanszíroznának.

Az unió technikailag nem „kobozná el” az orosz vagyont,

a gyakorlatban mégis ez történne – olvasható az elemzésben.

A konstrukció keretében ugyanis az EU 140 milliárd eurós, 0 százalékos kamatú kölcsönt venne fel a belga Euroclear értéktártól, amely ezt a kölcsönt az orosz zárolt állami tartalékok készpénzesített formájából nyújtaná. Az Euroclear egyébként 2024-ben összesítve 157 milliárd eurónyi, központi bankoktól származó betétet kezelt – olvasható pénzügyi beszámolójukban.

Az EU adóslevelet állítana ki, így „papíron az orosz vagyon »megmaradna«”, és hitelköveteléssé alakulna át. Ezt a kölcsönt utána Ukrajna kapná meg „jóvátételi kölcsönként”. Ha és amikor Oroszország háború utáni jóvátételt fizetne neki, akkor Kijev ebből a jóvátételből törlesztene, az EU rendezné tartozását az Euroclear felé, amely pedig visszaszolgáltatná az orosz állami vagyont.

Moszkva így a saját pénzét fizetné be azért, hogy visszakaphassa már nem létező vagyonát

– emeli ki a Makronóm elemzése.

Ugyanakkor ha Oroszország soha nem fizet jóvátételt, akkor Ukrajna sem törleszt – az Euroclear kasszájából akkor is „eltűnt” viszont 140 milliárd euró. Ha Ukrajna nem törleszt, és a szankciókat feloldják, akkor a hitelt az EU-s tagállamoknak, így végső soron az európai adófizetőknek kell megtéríteniük. Az elemzés hozzáteszi, Ursula von der Leyen eredeti tervei szerint ez a következő uniós költségvetés terhére történne. A Makronóm elemzése hozzáteszi, eleve ha Európa egy másik ország jegybanki tartalékához nyúlna, veszélybe kerülne a több, mint 4 ezermilliárd dolláros belga vagyonkezelési rendszer legitimitása, és az euró tartalékvaluta-szerepe is.

Bart de Wever belga kormányfő ezért tiltakozik, és a legszigorúbb feltételekhez köti jóváhagyását

– emeli ki az elemzés.

Az Európai Bizottság a belga tiltakozás miatt egy második konstrukciót is előterjesztett, egy legfeljebb 90 milliárd euró értékű, a 27 tagállam által közösen felvett uniós hitelt. 2027 végéig a becslések szerint Kijevnek 135 milliárd euróra lenne szüksége, a maradék összeget kétoldalú állami megállapodások biztosítanák. A közös hitelfelvételhez teljes egyhangúságra lenne szükség ugyanakkor, a jelenlegi „lehangoló” gazdasági környezetben ez elérhetetlennek tűnik.

Magyarország hivatalosan is kizárta az Ukrajnába történő pénzküldés érdekében történő hitelfelvétel lehetőségét, ezzel megoldva a problémát

– emeli ki a Makronóm elemzése.

A bizottság utolsó mentsvára az uniós alapszerződés 122. cikkelye. Ez egy „jogi vészkijárat”, amely lehetőséget nyújt minősített többséggel is gazdasági és ellátásbiztonsági intézkedések meghozatalára, tehát nem szükséges egyhangúság – emeli ki az elemzés. December 12-én aktiválták is ezt a cikkelyt, Magyarország és Szlovákia tiltakozása így nem jelentett akadályt az orosz pénzeszközök határozatlan időre történő befagyasztása előtt – írta meg az Infostart. Így a pénzeszközök befagyasztásáról nem szükséges már félévente szavazni – teszi hozzá a Reuters.

A belga kormányfő kijelentette, országa készen áll Ukrajna megsegítésére, ha ez a segítségnyújtás arányos, és a befagyasztás jelentette kockázatokban más országok is osztoznak. Egyelőre Németország jelentette be, hogy 50 milliárd euró értékben garanciát vállal a kölcsönnel kapcsolatban – olvasható a Reuters cikkében.

A pénteki döntés „felér egy nyílt hadüzenettel, amelyet orosz részről meg fognak torolni” – írta Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán.

Mindeközben az orosz központi bank december 12-én Moszkvában beperelte az Euroclear-t. Indoklásukban kiemelik, hogy az Euroclear jogtalan tevékenységei, illetve az Európai Bizottság által fontolóra vett mechanizmusok miatt indítanak pert az elvesztett összegek visszaszerzésére – írta meg a Politico. A Reuters hozzáteszi, hogy 230 milliárd dollárt hajtanának be az Euroclear-en, a jogi szakemberek gyors döntéshozatalra számítanak.

