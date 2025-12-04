ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382
usd:
327.48
bux:
109524.68
2025. december 4. csütörtök Barbara, Borbála
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Bart De Wever belga miniszterelnök a sajtó képviselõinek nyilatkozik az EU-tagországok állam-, és kormányfõinek csúcstalálkozóján Brüsszelben 2025. október 23-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

„Bárki komolyan hiszi, hogy az oroszok veszítenek?” – kemény brüsszeli mondatok a belga kormányfőtől

Infostart / MTI

„Ki hiszi azt, hogy Putyin higgadtan elfogadja az orosz vagyon elkobzását? Moszkva tudatta velünk, ha lefoglalják az orosz vagyont, Belgium és személy szerint én örökké, életünk végéig érezni fogjuk a következményeket. Ez elég hosszú időnek tűnik számomra" – fogalmazott a belga miniszterelnök.

„Ki hiszi el igazán, hogy Oroszország veszíteni fog Ukrajnában? Ez egy mese, egy teljes illúzió” – jelentette ki Bart De Wever belga miniszterelnök a La Libre Belgique című, francia nyelvű belga napilap csütörtöki tájékoztatása szerint.

Bart De Wever egy brüsszeli konferencián beszélt azzal összefüggésben, hogy az Európai Bizottság lefoglalná, és Ukrajna finanszírozására használná az európai, köztük a belga bankokban tárolt, majd az uniós szankciók nyomán befagyasztott orosz pénzeszközöket.

A belga miniszterelnök közölte, „hihetetlen nyomás nehezedik” kormányára az orosz vagyon lefoglalásának kérdésével kapcsolatban, majd emlékeztetett: ez az Orosz Központi Bank pénze. „Szép történet lenne pénzt elvenni a rosszfiútól, Vlagyimir Putyin orosz elnöktől, és odaadni a jófiúnak, Ukrajnának” – mondta.

A belga kormányfő megjegyezte, „nem kívánatos”, hogy Oroszország veszítsen, és instabilitás uralkodjon el egy olyan országban, amely nukleáris fegyverekkel rendelkezik.

Közölte: a befagyasztott vagyon„ellopása" egy másik országtól, annak állami vagyonalapjaitól még soha nem történt meg. Egy háború alatt az állami vagyonalapokat befagyasztják, majd a háború végén a vesztes államnak le kell mondania ezen pénzeszközök egészéről vagy egy részéről, hogy kártalanítsa a győzteseket. De, mint kiemelte,

még a második világháború alatt sem kobozták el Németország pénzét.

„És ki hiszi azt, hogy Putyin higgadtan elfogadja az orosz vagyon elkobzását? Moszkva tudatta velünk, ha lefoglalják az orosz vagyont, Belgium és személy szerint én örökké, életünk végéig érezni fogjuk a következményeket. Ez elég hosszú időnek tűnik számomra” – fogalmazott.

De Wever arra hívta fel a figyelmet, hogy Oroszország válaszlépésként bizonyos nyugati vagyonokat is elkobozhat, ugyanis

az orosz pénzeszközöket kezelő belgiumi székhelyű Euroclearnek például 16 milliárd eurója van Oroszországban. Moszkva az összes oroszországi belga gyárat is lefoglalhatná

– tette hozzá, majd megjegyezte: Fehéroroszország és Kína is elkobozhatja az ott befektetett nyugati vagyont. „Mindezt átgondoltuk? Nem!” – jelentette ki.

Szavai szerint megkérdezte európai kollégáit, vajon hajlandóak-e közösen vállalni a Belgium által viselt kockázatokat. Csak Németország mondta, hogy kész erre – mondta. Összeurópai támogatás nélkül „mindent megteszek, hogy megakadályozzam ezt az ügyet” – tette hozzá beszédében a belga kormányfő.

Kezdőlap    Külföld    „Bárki komolyan hiszi, hogy az oroszok veszítenek?” – kemény brüsszeli mondatok a belga kormányfőtől

belgium

elkobzás

orosz vagyon

Bart De Wever

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magánegészségügy: a lakásrendelőkben rendet kellene rakni

Magánegészségügy: a lakásrendelőkben rendet kellene rakni

Megfelelő ellenőrzések és szankciók kellenek a magánegészségügyi szektorban – hangsúlyozta az InfoRádiónak a VOSZ Magánegészségügyi Tagozatánának elnöke. Fábián Lajos Károly elmondta: a november végén megalakult magánegészségügyi szakmai koordinációs testület célja, hogy tisztuljon a szektor.
Orbán Viktor a bérmegállapodás aláírásán: 700 ezer munkavállalót érint az egyezség

Orbán Viktor a bérmegállapodás aláírásán: 700 ezer munkavállalót érint az egyezség

A munkaadói és munkavállalói oldal megállapodott a 2026. január 1-jétől érvényes új minimálbérről és garantált bérminimumról, azok így jelentősen, 11, illetve 7 százalékkal emelkednek. Az ezt rögzítő dokumentumot csütörtök délelőtt írták alá a Karmelitában. Orbán Viktor bejelentette: 35 ezer vendégmunkást engednek be, így is marad 30 ezer szabad álláshely az országban.
 

Orbán Viktor bejelentést tett: 11 százalék

VIDEÓ
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.04. csütörtök, 18:00
Vinkó József
a Magyar Konyha főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Óriási pénzesőt hozott 2024: egyetlen forrásból 38,8 milliárd euró érkezett az EU kasszájába

Óriási pénzesőt hozott 2024: egyetlen forrásból 38,8 milliárd euró érkezett az EU kasszájába

Az Európai Bizottság elfogadta a 2025-ös szén-dioxid piaci jelentését, amely a 2024-es adatok és a 2025 első felének fejleményei alapján azt emeli ki, hogy az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszere hatékonyan működik, mivel továbbra is ösztönzi a kibocsátás-csökkentést az energiaszektorban és az iparban, miközben bevételeket teremt a tiszta átállásba történő beruházásokhoz.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon durva fenyegetést küldött Putyin az ukránoknak: fuccs az összes béketervnek?

Nagyon durva fenyegetést küldött Putyin az ukránoknak: fuccs az összes béketervnek?

Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy Oroszország mindenképpen, akár katonai eszközökkel is meg fogja szerezni a kelet-ukrajnai Donbasz régiót.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin 'morally responsible' for 'unsurvivable' Novichok poisoning of Dawn Sturgess, inquiry finds

Putin 'morally responsible' for 'unsurvivable' Novichok poisoning of Dawn Sturgess, inquiry finds

An inquiry into Ms Sturgess' death in 2018 came after an attempt to poison an ex-Russian double agent living in Salisbury.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 4. 13:46
Több mint száz embert vettek őrizetbe pedofil anyagok terjesztése miatt Lengyelországban
2025. december 4. 13:22
Az unió polgárainak többsége attól tart, hogy a háború átterjedhet Európára
×
×
×
×