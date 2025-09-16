ARÉNA
2025. szeptember 16. kedd
Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács helyettes vezetője a Hszi Csin-ping kínai államfő és Vlagyimir Putyin orosz elnök részvételével, valamint a két ország küldöttségének tagjaival folytatott tárgyaláson a moszkvai Nagy Kreml-palotában 2023. március 21-én. Hszi Csin-ping előző nap érkezett háromnapos állami látogatásra Oroszországba.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml/Pool/Alekszej Majsev

Az idők végezetéig… – így fenyegette meg az EU-t Dmitrij Medvegyev

Infostart

Dmitrij Medvegyev az orosz vagyonok felhasználásával kapcsolatos uniós tervekre reagált.

Dmitrij Medvegyev, korábbi orosz elnök, jelenleg Oroszország Biztonsági Tanácsának elnökhelyettese egyebek közt jogi eljárásokkal fenyegette meg azokat, akik a befagyasztott orosz vagyon segítségével nyújtanának hitelt Ukrajnának – írta meg szeptember 15-én a Politico.

A Telegramon szeptember 15-én közzétett bejegyzésében kilátásba helyezte, hogy amennyiben a terv megvalósul,

Oroszország „az idők végezetéig” üldözni fogja azokat, akik „megpróbálják lefoglalni a vagyonunkat”.

Ebbe beleérti az EU tagállamait, illetve a „brüsszeli eurodegeneráltakat” is. Medvegyev hozzátette: minden lehetséges nemzetközi és nemzeti bíróságon eljárást indítanának, bizonyos esetekben pedig bíróságon kívüli eszközökkel is élnének.

Az Európai Bizottság korábban egy „jogilag kreatívnak” nevezett javaslattal állt elő, miszerint a befagyasztott orosz vagyonból finanszíroznák Ukrajnát anélkül, hogy az eszközöket technikailag lefoglalnák. A terv szerint a Kijevnek szánt összeget egyfajta „jóvátételi kölcsönként” adnák át, melynek fedezetéül az orosz készpénzállomány helyébe lépő, uniós garanciával ellátott tartozási elismervények (IOU-k) szolgálnának.

Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke hozzátette, hogy Ukrajnának a kölcsönt csak akkor kellene visszafizetnie, amikor Oroszország megfizeti a háborús jóvátételt. A belga kormány és a mintegy 200 milliárd eurónyi orosz vagyont kezelő Euroclear pénzintézet ugyanakkor már korábban figyelmeztetett, hogy az eszközök bármilyen formában történő felhasználása komoly jogi kockázatokat hordoz magában.

