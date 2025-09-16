Az idők végezetéig… – így fenyegette meg az EU-t Dmitrij Medvegyev

Dmitrij Medvegyev, korábbi orosz elnök, jelenleg Oroszország Biztonsági Tanácsának elnökhelyettese egyebek közt jogi eljárásokkal fenyegette meg azokat, akik a befagyasztott orosz vagyon segítségével nyújtanának hitelt Ukrajnának – írta meg szeptember 15-én a Politico.

A Telegramon szeptember 15-én közzétett bejegyzésében kilátásba helyezte, hogy amennyiben a terv megvalósul,

Oroszország „az idők végezetéig” üldözni fogja azokat, akik „megpróbálják lefoglalni a vagyonunkat”.

Ebbe beleérti az EU tagállamait, illetve a „brüsszeli eurodegeneráltakat” is. Medvegyev hozzátette: minden lehetséges nemzetközi és nemzeti bíróságon eljárást indítanának, bizonyos esetekben pedig bíróságon kívüli eszközökkel is élnének.

Az Európai Bizottság korábban egy „jogilag kreatívnak” nevezett javaslattal állt elő, miszerint a befagyasztott orosz vagyonból finanszíroznák Ukrajnát anélkül, hogy az eszközöket technikailag lefoglalnák. A terv szerint a Kijevnek szánt összeget egyfajta „jóvátételi kölcsönként” adnák át, melynek fedezetéül az orosz készpénzállomány helyébe lépő, uniós garanciával ellátott tartozási elismervények (IOU-k) szolgálnának.

Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke hozzátette, hogy Ukrajnának a kölcsönt csak akkor kellene visszafizetnie, amikor Oroszország megfizeti a háborús jóvátételt. A belga kormány és a mintegy 200 milliárd eurónyi orosz vagyont kezelő Euroclear pénzintézet ugyanakkor már korábban figyelmeztetett, hogy az eszközök bármilyen formában történő felhasználása komoly jogi kockázatokat hordoz magában.