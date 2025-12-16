ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 16. kedd
Gyászolók égõ mécsesekbõl rakják ki a Dávid csillagot az ausztráliai Sydney város Bondi Beach nevû tengerparti strandján elkövetett terrortámadás áldozataira emlékezve Jeruzsálemben 2025. december 15-én, egy nappal a tragédia után. Az 50 éves Sajid Akram, és fia, a 24 éves Naveed Akram egy gyaloghídról nyitott tüzet a zsidó közösség tagjaira, akik éppen hanuka ünnepét köszöntötték. A támadásban tizenöten meghaltak, 40 sebesültet kórházban kezelnek. A rendõrök az idõsebb támadót agyonlõtték, fiát válságos állapotban szállították kórházba.
Nyitókép: MTI/AP/Leo Correa

Ausztráliai merénylet: kiderült, milyen ideológiai megfontolások vezethették a támadókat

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az Iszlám Állam terrorszervezet által ihletett terrortámadás volt a sydney-i tömeggyilkosság, melynek során két merénylő 15 zsidó vallású embert lőtt agyon egy hanukaünnepség alkalmából - közölte Krissy Barrett ausztrál szövetségi rendőrkapitány.

Az ausztrál hatóságok közlése szerint a két elkövető egy 50 éves apa és 24 éves fia volt. Az apát a helyszínen agyonlőtték, míg fia megsebesült, és kórházban ápolják.

Az ausztrál politikusok és rendőrségi vezetők által tartott keddi sajtóértekezleten első ízben beszéltek hivatalosan is arról az első bizonyítékok alapján, hogy milyen ideológiai megfontolások vezethették a merénylőket. Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök elmondta, hogy a merénylők által használt gépkocsiban a hatóságok megtalálták az Ausztrália és több más ország által terrorszervezetnek nyilvánított Iszlám Állam két, házilag készült zászlaját. Találtak a fiatalabb férfi nevén lévő autóban házilag fabrikált robbanószerkezeteket is.

Krissy Barrett rendőrfőnök hangsúlyozta, hogy

nem egy vallás iránt elkötelezett, hanem egy terrorszervezethez kötődő emberek követték el a Bondi Beach-i öldöklést.

A vasárnapi merényletben megsebesült 25 embert továbbra is kórházban kezelik, tízen közülük válságos állapotban vannak. Három fiatalkorú sebesültet egy gyerekkórházban ápolnak.

A sebesültek között van Ahmed al-Ahmed is, aki megfékezte és lefegyverezte az egyik merénylőt. A meggyilkolt áldozatok életkora 10 és 87 év között van.

A miniszterelnök és több ausztrál állam vezetője bejelentette, hogy szigorítják az ausztrál fegyvertartási szabályokat, ami a legátfogóbb reform lesz ezen a területen a tasmániai Port Arthurban elkövetett tömeggyilkosság óta, amikor egy merénylő 35 embert lőtt agyon.

Kezdőlap    Külföld    Ausztráliai merénylet: kiderült, milyen ideológiai megfontolások vezethették a támadókat

ausztrália

iszlám állam

merénylet

terrortámadás

hanuka

