Megbüntetik, aki nem vesz részt a vasárnapi voksoláson Chilében

Chilében közel 15,6 millióan szavaznak, az első eredményeket késő este kezdik ismertetni. Chilében ez lesz az első elnökválasztás, amelyen kötelező a szavazás. Azokat, akik nem vesznek részt a voksoláson, pénzbírsággal sújtják.

A második fordulóban José Antonio Kast, a szélsőjobboldali Republikánus Párt alapítója és Jeannette Jara, a hivatalban lévő baloldali kormány koalíciós jelöltje indul.

A novemberi első fordulóban szoros volt az eredmény:

Jeannette Jara a szavazatok 26,85 százalékával nyert.

José Antonio Kast a második helyen végzett 23,92 százalékkal, számos jobboldali jelöltet megelőzve.

Az azóta készült felmérések szerint

a jobboldali szavazók többsége a második fordulóban várhatóan José António Kastra voksol, aki ezzel megszerezheti a szavazatok több mint 50 százalékát.