VALPARAISO, CHILE - 2025/12/12: Servel logo during the final preparations of the polling station for the Second Round of the Presidential Election, Chile 2025. Public workers prepare a polling station ahead of the second round of Chiles 2025 presidential election. The runoff, scheduled for Sunday, December 14, will be contested between Jeannette Jara of the left-wing coalition and José Antonio Kast of the Republican Party. The vote will decide Chiles next president, who is set to take office in March 2026. (Photo by Cristobal Basaure Araya/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Nyitókép: SOPA Images/LightRocket via Gett

Megbüntetik, aki nem vesz részt a vasárnapi voksoláson Chilében

Infostart / MTI

Chilében vasárnap tarják az elnökválasztás második fordulóját, ami szakértők szerint a legnagyobb jobbra tolódást eredményezheti a katonai diktatúra 1990-es vége óta.

Chilében közel 15,6 millióan szavaznak, az első eredményeket késő este kezdik ismertetni. Chilében ez lesz az első elnökválasztás, amelyen kötelező a szavazás. Azokat, akik nem vesznek részt a voksoláson, pénzbírsággal sújtják.

A második fordulóban José Antonio Kast, a szélsőjobboldali Republikánus Párt alapítója és Jeannette Jara, a hivatalban lévő baloldali kormány koalíciós jelöltje indul.

A novemberi első fordulóban szoros volt az eredmény:

  • Jeannette Jara a szavazatok 26,85 százalékával nyert.
  • José Antonio Kast a második helyen végzett 23,92 százalékkal, számos jobboldali jelöltet megelőzve.

Az azóta készült felmérések szerint

a jobboldali szavazók többsége a második fordulóban várhatóan José António Kastra voksol, aki ezzel megszerezheti a szavazatok több mint 50 százalékát.

