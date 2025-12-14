Sok ember életét mentette meg Sydney strandján a hős, aki kicsavarta a fegyvert az egyik terrorista kezéből

Az a férfi, aki kicsavarta a fegyvert az egyik terrorista kezéből, és ezzel menekülésre kényszerítette, „kétségtelenül egy igazi hős, és sok-sok ember köszönheti most az életét az ő bátorságának” – mondta Chris Minns, Új-Dél-Wales állam miniszterelnöke, aki háláját fejezte ki az illetőnek.

Mint korábban megírtuk, felvétel is készült a két maszkos fegyveresről, ahogy lövöldöznek az ausztráliai Sydney strandján.

Egy Hanuka-gyertyagyújtás résztvevőit célozták, a támadást a hatóságok a helyi zsidó közösség ellen végrehajtott terrorista akciónak nevezték.

A BBC hírei szerint eddig 12 halálos áldozat van, az egyik tettest a rendőrök lelőtték. Még 29 ember sérült meg, köztük egy gyermek, súlyosan megsérült két rendőr és a másik tettes is, aki kritikus állapotban van.

Az állam rendőrfőnöke, Mal Lanyson szerint a lövöldözést legalább ketten hajtották végre, de vizsgálják egy harmadik merénylő esetleg részvételét is

A közösségi médiában videók jelentek meg, amelyeken két feketébe öltözött férfi látható, akik kiszállnak egy autóból és fegyverekkel tüzet nyitnak.

A támadást a hatóságok terrorista akciónak minősítették, „amely Ausztrália zsidó közösségét célozta”.

A strand közelében éppen Hanuka-ünnepséget tartottak több mint ezer résztvevővel. A helyi zsidó közösség számos tagja gyűlt össze a tengerparton a fények ünnepe alkalmából. A lövöldözés helyi idő szerint 18 óra 40 perc tájban kezdődött, amikor legkevesebb két fegyveres nagy erejű puskákkal tüzet nyitott a tömegre.

A hatóságok közölték: egy közeli autóban robbanóeszközt is találtak, amely elektronikusan „össze volt kötve” az egyik terroristával.

Anthony Albanese ausztrál szövetségi kormányfő sajtótájékoztatón a merényletet az „ördögi antiszemitizmus és terrorizmus tettének” nevezte.

Ausztráliában számos merényletet követtek el zsinagógák, épületek és gépkocsik ellen, amióta megkezdődött a gázai övezeti háború a Hamász iszlamista palesztin szervezet 2023. október 7-i, Izrael elleni véres támadására válaszul.

Ez a nap egy szomorú évforduló is A vasárnapi támadást pontosan 11 évvel azután követték el, hogy egy magányos fegyveres tizennyolc embert túszul ejtett a sydneyi Lindt kávéházban. A túszejtő és a rendőrség tizenhat órás szembenállása után két túsz és a túszejtő meghalt.

(Nyitóképünk illusztráció, három évvel ezelőtt készült ugyanezen a strandon, a Bondi Beachen Sydney-ben)