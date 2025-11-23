Genfi béketárgyalások: megvolt az első forduló, üzent a határok megváltoztatásáról Ursula von der Leyen

A Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által kijelölt ukrán delegáció megkezdte munkáját Genfben, hogy megpróbálja a napokban nyilvánosságra került amerikai béketervezetben foglaltak enyhítését – írja az Index. „Lezajlott az első találkozó a brit, a francia és a német vezetők nemzetbiztonsági tanácsadóival: Jonathan Powell-lel, Emmanuel Bonne-nal és Günther Sautterrel. A következő egyeztetés az amerikai delegációval lesz, amely nagyon konstruktív hozzáállást mutat” – erről számolt be kevéssel 12 óra után Andrij Jermak, az ukrán delegáció vezetője a Telegramon. Jermak hozzátette, a nap hátralévő részében további találkozók várhatók különböző formátumokban, ám ezeket nem részletezte „Ukrajna továbbra is együtt dolgozik partnereivel annak érdekében, hogy tartós és igazságos békét érjen el” – fogalmazott Volodimir Zelenszkij kabinetfőnöke.

„Bármely béketervnek maradéktalanul tükröznie kell az Európai Unió központi szerepét Ukrajna békéjének biztosításában” – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke vasárnap. Az interneten is elérhető közleményében Ursula von der Leyen hangsúlyozta: bármely hiteles és fenntartható béketervnek elsősorban a gyilkolás megállítására kell összpontosítania és véget kell vetnie a háborúnak, anélkül, hogy egy jövőbeni konfliktus magvait vetné el.

Leszögezte: az Ukrajna szuverenitásához szükséges igazságos és tartós béke érdekében

„a határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni.”

Szuverén nemzetként Ukrajna fegyveres erőire nem vonatkozhatnak olyan korlátozások, amelyek sebezhetővé tennék az országot a jövőbeni támadásokkal szemben, aláásva ezáltal az európai biztonságot is. Hangsúlyozta továbbá: Ukrajnának rendelkeznie kell azzal a szabadsággal és szuverén joggal, hogy saját maga válassza meg jövőjét. Szavai szerint Ukrajna az európai jövőt választotta. Ez – mint mondta – az ország újjáépítésével, az uniós egységes piacba és az európai védelmiipari bázisba való integrációjával kezdődik, majd az Európai Unióhoz való csatlakozással fejeződik be.

„Továbbra is együttműködünk Ukrajnával, tagállamainkkal, az Ukrajnát támogató országok koalíciójával és az Egyesült Államokkal, hogy valódi előrelépést érjünk el a béke érdekében” – fogalmazott.

Von der Leyen fontosnak nevezte, hogy a felek partnerként haladjanak előre, egyetlen úton. Leszögezte továbbá, hogy

bármely megállapodásban szerepelnie kell azon kulcsfontosságú pontnak, mely szerint Oroszország által elrabolt minden egyes ukrán gyermeket vissza kell juttatni a családjához.

„Több tízezer rémült fiú- és lánygyermek rekedt Oroszországban, akik szeretteik után vágyakoznak. Ezen gyerekek hazajutását a napirendünk élére kell helyeznünk” – fogalmazott Ursula von der Leyen, majd arról tájékoztatott, hogy ennek érdekében az EU Ukrajnával és Kanadával közösen csúcstalálkozót szervez. „Nem nyugszunk addig, amíg nem tér haza minden ukrán gyermek családjához, ahová tartozik” – tette hozzá közleményében az Európai Bizottság elnöke.