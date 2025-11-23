ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.76
usd:
333.2
bux:
107255.57
2025. november 23. vasárnap Kelemen, Klementina
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Russia Ukraine Conflict Concept - Russian and Ukrainian Flags overlaying close up Tank track wheels symbolising military hardware, call to action and readiness to fight
Nyitókép: Getty Images / Craig Hastings

Genfi béketárgyalások: megvolt az első forduló, üzent a határok megváltoztatásáról Ursula von der Leyen

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Lapinformációk szerint Genfben túlvan az első egyeztetésen az ukrán delegáció, az amerikaiak következnek. Eközben az Európai Bizottság elnöke üzenetet tett közzé, amely szerint „a határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni”.

A Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által kijelölt ukrán delegáció megkezdte munkáját Genfben, hogy megpróbálja a napokban nyilvánosságra került amerikai béketervezetben foglaltak enyhítését – írja az Index. „Lezajlott az első találkozó a brit, a francia és a német vezetők nemzetbiztonsági tanácsadóival: Jonathan Powell-lel, Emmanuel Bonne-nal és Günther Sautterrel. A következő egyeztetés az amerikai delegációval lesz, amely nagyon konstruktív hozzáállást mutat” – erről számolt be kevéssel 12 óra után Andrij Jermak, az ukrán delegáció vezetője a Telegramon. Jermak hozzátette, a nap hátralévő részében további találkozók várhatók különböző formátumokban, ám ezeket nem részletezte „Ukrajna továbbra is együtt dolgozik partnereivel annak érdekében, hogy tartós és igazságos békét érjen el” – fogalmazott Volodimir Zelenszkij kabinetfőnöke.

„Bármely béketervnek maradéktalanul tükröznie kell az Európai Unió központi szerepét Ukrajna békéjének biztosításában” – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke vasárnap. Az interneten is elérhető közleményében Ursula von der Leyen hangsúlyozta: bármely hiteles és fenntartható béketervnek elsősorban a gyilkolás megállítására kell összpontosítania és véget kell vetnie a háborúnak, anélkül, hogy egy jövőbeni konfliktus magvait vetné el.

Leszögezte: az Ukrajna szuverenitásához szükséges igazságos és tartós béke érdekében

„a határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni.”

Szuverén nemzetként Ukrajna fegyveres erőire nem vonatkozhatnak olyan korlátozások, amelyek sebezhetővé tennék az országot a jövőbeni támadásokkal szemben, aláásva ezáltal az európai biztonságot is. Hangsúlyozta továbbá: Ukrajnának rendelkeznie kell azzal a szabadsággal és szuverén joggal, hogy saját maga válassza meg jövőjét. Szavai szerint Ukrajna az európai jövőt választotta. Ez – mint mondta – az ország újjáépítésével, az uniós egységes piacba és az európai védelmiipari bázisba való integrációjával kezdődik, majd az Európai Unióhoz való csatlakozással fejeződik be.

„Továbbra is együttműködünk Ukrajnával, tagállamainkkal, az Ukrajnát támogató országok koalíciójával és az Egyesült Államokkal, hogy valódi előrelépést érjünk el a béke érdekében” – fogalmazott.

Von der Leyen fontosnak nevezte, hogy a felek partnerként haladjanak előre, egyetlen úton. Leszögezte továbbá, hogy

bármely megállapodásban szerepelnie kell azon kulcsfontosságú pontnak, mely szerint Oroszország által elrabolt minden egyes ukrán gyermeket vissza kell juttatni a családjához.

„Több tízezer rémült fiú- és lánygyermek rekedt Oroszországban, akik szeretteik után vágyakoznak. Ezen gyerekek hazajutását a napirendünk élére kell helyeznünk” – fogalmazott Ursula von der Leyen, majd arról tájékoztatott, hogy ennek érdekében az EU Ukrajnával és Kanadával közösen csúcstalálkozót szervez. „Nem nyugszunk addig, amíg nem tér haza minden ukrán gyermek családjához, ahová tartozik” – tette hozzá közleményében az Európai Bizottság elnöke.

Kezdőlap    Külföld    Genfi béketárgyalások: megvolt az első forduló, üzent a határok megváltoztatásáról Ursula von der Leyen

ursula von der leyen

genf

béketerv

ukrajnai háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Oeconomus: Magyarország már bizonyított, kedvező helyzetben van az űrversenyben

Oeconomus: Magyarország már bizonyított, kedvező helyzetben van az űrversenyben

A magyar állam és a Voyager Technologies együttműködésével új beruházási, oktatási, képzési és technológiai lehetőségek nyílnak meg Magyarország számára – erről írt elemzést az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány. Németh Viktória makroökonómiai elemző, külpolitikai szakértő az InfoRádióban arról beszélt, hogy milyen helyzetben van hazánk az űrversenyben és várhatóan milyen hozadékai lesznek az együttműködésnek.
Genfi béketárgyalások: megvolt az első forduló, üzent a határok megváltoztatásáról Ursula von der Leyen

Genfi béketárgyalások: megvolt az első forduló, üzent a határok megváltoztatásáról Ursula von der Leyen

Lapinformációk szerint Genfben túlvan az első egyeztetésen az ukrán delegáció, az amerikaiak következnek. Eközben az Európai Bizottság elnöke üzenetet tett közzé, amely szerint „a határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni”.
 

Ki készítette a béketervet? Marco Rubio külügyminiszter cáfolja a republikánus szenátorokat

Svájcban egyeztet Kijev és Washington a Trump-tervről

Donald Trump: Zelenszkijnek meg kell barátkoznia a béketervvel

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.24. hétfő, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

A vasárnapi nap legfontosabb eseménye kétségkívül  az "E3-országok", azaz Franciaország, az Egyesült Királyság és Németország egyeztetése lesz Genfben, ahol az országok képviselői találkoznak az EU, az USA, valamint Ukrajna képviselőivel, hogy megvitasság Washington békejavaslatát. Eközben a budapesti ukrán nagykövet, Sándor Fegyir kijelentette, hogy az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, azaz, hogy elutasítják azt, hogy a magyar fővárosban egyeztessen az Egyesült Államok és Oroszország, mondván, hogy utóbbi éppen az 1994-es Budapesti Memorandumot szegték meg, amikor 2022 februárjában megtámadták Ukrajnát.  Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Télen is vár Ljubljana! Karácsonyi vásár dátuma, helyszíne és programok 2025-ben

Télen is vár Ljubljana! Karácsonyi vásár dátuma, helyszíne és programok 2025-ben

Nézzük meg a legfontosabb tudnivalókat a ljubljanai karácsonyi vásárról. Mikor kezdődik 2025-ben, mik lesznek a helyszínek, milyen fontos tudnivalók vannak?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Fresh talks on Ukraine under way as US insists it authored peace plan

Fresh talks on Ukraine under way as US insists it authored peace plan

A group of US senators say Secretary of State Marco Rubio described the 28-point proposal as a Russian "wish list", and did not reflect Washington's position.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 23. 13:54
Elindult a per: Allahu akbar-felkiáltással elvágta egy spanyol turista nyakát az európai fővárosban
2025. november 23. 13:18
Zöldre festették a velencei csatorna vizét a klímakonferencia elleni tiltakozásul
×
×
×
×