ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.66
usd:
330.03
bux:
0
2025. december 26. péntek István
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Budapest, 2025. április 29.Azbej Tristan, a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára zárszót mond a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésről szóló törvényjavaslat általános vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. április 29-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

A magyar kormány is megszólalt a nigériai amerikai csapásról

Infostart

Azbej Tristan.szerint a mostani események világosan mutatják: a keresztény közösségek védelme ismét hangsúlyos elemévé vált a nemzetközi politikai gondolkodásnak.

Az üldözött keresztény közösségek védelmében az Egyesült Államok éjszaka légicsapásokat hajtott végre az ISIS terrorszervezet állásai ellen, Észak-Nigéria Sokoto államában - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára pénteken Facebook-oldalán.

Azbej Tristan azt írta: ezeket a közösségeket a magyar kormány 2019 óta humanitárius eszközökkel támogatja, a világon elsőként nyújtva célzott, életmentő segítséget a hitük miatt üldözötteknek.

A Hungary Helps - Magyarország segít Program keretében az állandó terrorfenyegetettségben élő katolikus egyház életmentő ellátást biztosító intézményeit, valamint iskoláinak újjáépítését támogatja a kormány olyan térségekben, ahol a szélsőségesek különösen gyakran a keresztény gyermekeket veszik célba - tette hozzá.

Az államtitkár emlékeztetett: áprilisban - hosszas biztonsági előkészítést követően - humanitárius missziót vezetett Sokotóba, hogy személyesen mérje fel az ott élő közösségek helyzetét és a további segítségnyújtás lehetőségeit. A helyszínen keresztény és muszlim egyházi vezetőkkel, valamint a helyi hatóságok képviselőivel egyeztetett, és közvetlenül tapasztalta meg a helyzet súlyosságát.

Bár - mint mondta - a mérsékelt muszlim vezetők a békés együttélésre törekednek, látogatása során megtámadott és felgyújtott keresztény templomokat és intézményeket látott, belső menekültekkel és gyászoló családokkal találkozott.

Az egyház ilyen körülmények között is vallási hovatartozástól függetlenül segíti a rászorulókat, és hálás Magyarország támogatásáért, amely enyhíti a szenvedést és segíti a szülőföldön maradást - tette hozzá.

A mostani események világosan mutatják: a keresztény közösségek védelme ismét hangsúlyos elemévé vált a nemzetközi politikai gondolkodásnak - hangsúlyozta Azbej Tristan.

Magyarország ebben továbbra is következetes: "a segítséget oda visszük, ahol a baj van" - fogalmazott.

Kezdőlap    Belföld    A magyar kormány is megszólalt a nigériai amerikai csapásról

egyesült államok

nigéria

azbej tristan

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.29. hétfő, 18:00
Dénes Ferenc
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Brutális ütemben fejlődött idén a mesterséges intelligencia - Karnyújtásnyira lehet az AGI?

Brutális ütemben fejlődött idén a mesterséges intelligencia - Karnyújtásnyira lehet az AGI?

2025-ben a technológia terén egyértelműen szinte minden a mesterséges intelligencia fejlődéséről szólt, a vezető AI-vállalatok pedig rendkívüli tempóban dobták idén piacra az újabbnál újabb megoldásaikat. Bár az év során sokan tartottak az "AI lufi" kidurranásától, a benchmarkok alapján az új modellek messze felülmúlták a tavalyiakat, bizonyos területeken pedig már meg is haladták az emberek képességeit. Az LLM-ek mérhető tudása azonban csak az egyik fontos tényező: az automatikus működés a másik elem, amelyről idén gyakran szó esett, különösen az általános mesterséges intelligencia (AGI) elérésével kapcsolatos várakozásokra utalva. A fejlődés ugyan egyértelműen látszik ezen a területen is, a vállalatvezetők és AI-kutatók igen megosztottak a kérdést illetően: egyesek szerint két évre, mások szerint egy évtizedre vagyunk a legokosabb emberek képességeit meghaladó, teljesen autonóm működésre képes AI-rendszerektől. Sőt, egyes vélekedések szerint addig még az AI-hoz való teljes tudományos megközelítésnek is változnia kellene.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hiába a világpiaci áresés, idén már nem lesz olcsóbb a magyarok év végi kedvence: egészen megdöbbentő az indok

Hiába a világpiaci áresés, idén már nem lesz olcsóbb a magyarok év végi kedvence: egészen megdöbbentő az indok

A virsli áránál érdemi csökkenésre csak hónapok múlva lehet számítani, hiába indult már el lefelé a sertésár a termékpályán.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US launches strikes against Islamic State in Nigeria

US launches strikes against Islamic State in Nigeria

President Donald Trump has previously accused the Nigerian government of failing to protect Christians from jihadist groups.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 26. 07:02
Átépítés kezdődik a Keletiben, sok vonat csak Kelenföldig jár két hónapon át – íme, a részletek
2025. december 26. 06:15
Négy hete várunk erre az időjárási jelenségre
×
×
×
×