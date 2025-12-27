ARÉNA - PODCASTOK
Szombaton is láthatjuk a napot

Hideg, száraz nap vár ránk.

Szombaton sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb felhőkből említésre méltó csapadék sehol sem várható - írja az Időkép. Kezdetben nem lesz jelentős a légmozgás, de délután, este egyre többfelé megélékülhet a nyugatias szél. Reggel -1, kora délután pedig 6 fok körül alakul a hőmérséklet.

Vasárnapra egy hidegfront érkezik, melynek hatására a napsütést felhőátvonulások zavarják majd meg, de számottevő csapadék nem várható, csupán néhol fordulhat elő egy-egy futó hózápor. Élénk, erős, helyenként viharos lesz az északnyugatira forduló szél. Hajnalra a kevésbé szeles tájakon pára, köd, illetve zúzmarás köd képződhet. Kora reggelre -6 és +1 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmagasabb hőmérséklet 1 és 6 fok között alakul.

Hétfőn napos, száraz időre készülhetünk, csapadék nem várható. Többfelé élénk, helyenként erős lesz a nyugati, délnyugati, majd az északnyugati szél. Hajnalban országos fagy várható, néhol akár -10 fok alá is lehűlhet a levegő. Napközben 1 és 7 fok között alakul a csúcshőmérséklet.

