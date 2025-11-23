ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 23. vasárnap
Flags of United States and NATO displayed on phone screens are seen in this multiple exposure illustration photo taken in Krakow, Poland on April 12, 2023. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)
Nyitókép: NurPhoto/Getty Images

Európai NATO-t hozna létre az unióból Manfred Weber

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az Európai Unió európai NATO-vá alakítását követelte Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakciójának vezetője vasárnap az Egyesült Államok által javasolt, az ukrajnai háború befejezését célzó béketervvel kapcsolatos vitában.

„Nem hagyatkozhatunk többé teljes mértékben az Egyesült Államokra” – hangoztatta Weber a Bild am Sonntag című német vasárnapi lapnak nyilatkozva. Úgy fogalmazott, hogy „történelmi pillanatokat élünk” jelenleg. Szerinte nemcsak Ukrajnáról van szó, hanem mindannyiunk biztonságáról.

A néhány napja ismertetett amerikai béketervet is bírálta különös tekintettel arra, hogy Ukrajnának a dokumentum rendelkezései szerint egyebek között területeket kellene feladnia és korlátoznia a hadserege méretét. A német politikus szerint nem lehet a kijevi vezetést területi engedményekre kényszeríteni. Emellett katonai értelemben meg kell erősíteni, nem pedig meggyengíteni – fűzte hozzá.

Fordított migráció: sok latinó azért fizet, hogy hazajusson az Egyesült Államokból

Miközben az európai országokat és Donald Trump Amerikáját is a migráció témája foglalkoztatja, sok latin-amerikai a lábával szavaz. Az elmúlt hónapokban megindult a fordított migráció, mivel sokan felismerték, hogy a Trump-kormányzat lépései nyomán bezárult előttük Amerika – emiatt hazaindulnak, de próbálják elkerülni a gyilkos közép-amerikai dzsungelt – derül ki a Rolling Stone magazin mélyriportjából.
Amerika változtat a béketerven, jól haladnak a genfi ukrán–amerikai tárgyalások

Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnöke is produktívnak ítélte az amerikai és ukrán delegációk közötti tárgyalást az ukrajnai háború lezárásáról.
 

Kiderült az igazság: miért vándorolnak el a milliárdos beruházások Magyarországról és a világból

Az engedélyezési rendszerek sok országban már nem a biztonságot vagy a közérdeket szolgálják, hanem a gazdasági növekedés egyik legnagyobb akadályává váltak, miközben a vállalkozások kétharmada szerint még az alapvető követelmények sem átláthatók. Az OECD új jelentése szerint nem gyorsításra, hanem arányos, kockázatalapú és digitálisan működő engedélyezésre van szükség, amely valódi közpolitikai célokhoz igazodik és kiszámítható döntéseket ad. A Simplification 4 Success konferencia panelje kiemelte, hogy a jelenlegi rendszerek töredezettsége, az indokolatlan előzetes engedélyek és a koordináció hiánya érdemben rontja a beruházási környezetet. A szakértők szerint a megoldás a felhasználóbarát, adatvezérelt és hatóságok között összehangolt L&P-modell, amely egyszerre csökkenti a terheket és növeli a biztonságot. A vita üzenete egyértelmű volt: a jövő innovációja és termelékenysége azon múlik, képesek-e a kormányok újragondolni az engedélyezés szerepét a modern gazdaságban.

Itt látható az északi fény Magyarországon: ezeken a helyeken a látszik legjobban az Aurora Borealis

Hol észlelhető északi fény Magyarországon? Mikor látható Aurora Borealis Magyarországon? Ezeknek a kérdéseknek jártunk most utána.

Geneva talks with Ukraine 'most productive and meaningful' so far, Rubio says

The US secretary of state adds that talks are ongoing, as Ukraine's lead delegate thanks Donald Trump for the support shown to his country.

