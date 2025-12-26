ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.91
usd:
330.09
bux:
0
2025. december 26. péntek István
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Hidegrekordot mértek Erdélyben

Infostart / MTI

Az idei télen még nem volt ilyen kemény mínusz.

Az idei tél legalacsonyabb hőmérsékleti értékeit mérték péntek reggel Erdélyben. A legalacsonyabb hőmérsékletet, -11,4 Celsius-fokot Csíkszeredából jelentették.

A román Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) adatai alapján nemcsak Erdélyben, hanem Románia többi régiójában is péntek reggel mérték a tél legalacsonyabb hőmérsékletét.

Az ANM adatai szerint a legalacsonyabb hőmérsékleti értéket Csíkszeredából jelentették, ahol mínusz 11,4 Celsius fok volt. A Székelyhon.ro közlése szerint hasonlóan alacsony volt a hőmérséklet a tömbmagyar térség többi településén is: Maroshévízen mínusz 10,8, Kézdivásárhelyen mínusz 10,3 Celsius-fokot mértek.

A térség leghidegebb településének számító Gyergyóalfaluban mínusz 9,8, Sepsiszentgyörgyön mínusz 8,7, Baróton és Bodzafordulón mínusz 8,4 fokot mutattak a hőmérők. Székelyudvarhelyen mínusz 7, Marosvásárhelyen mínusz 4,9 Celsius fok volt.

Mihai Hustiu, az ANM meteorológusa a Digi24 hírportálnak úgy nyilatkozott, hogy a péntek reggeli hőmérsékleti értékek voltak a legalacsonyabbak Moldvában, Munténiában és Dobrudzsában is. Bukarest peremvidékén mínusz 7, a román fővárosban mínusz 5 fok volt.

Az ANM előrejelzése szerint a következő időszakban is marad a fagyos idő, melyet több térségben erős széllökések és hóviharok kísérnek. A Déli- és a Keleti-Kárpátokban lavinaveszélyre figyelmeztettek a meteorológusok.

Kezdőlap    Külföld    Hidegrekordot mértek Erdélyben

erdély

románia

hideg

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.29. hétfő, 18:00
Dénes Ferenc
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lengyel vadászgépeket küldtek egy orosz repülőre, Zelenszkij hamarosan találkozhat Trumppal – Híreink az ukrajnai konfliktusról pénteken

Lengyel vadászgépeket küldtek egy orosz repülőre, Zelenszkij hamarosan találkozhat Trumppal – Híreink az ukrajnai konfliktusról pénteken

Lengyelország vadászgépeket küldött, hogy elfogjanak egy orosz felderítő repülőgépet, amely a Balti-tenger felett a légterének közelében repült. Volodimir Zelenszkij ukrán államfő bejelentette, hogy a közeljövőben személyesen találkozhat Donald Trump amerikai elnökkel. Sok minden eldőlhet még újév előtt – írta Zelenszkij.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Karácsony első napja sem telt nyugodtan: országszerte dolgoztak a tűzoltók

Karácsony első napja sem telt nyugodtan: országszerte dolgoztak a tűzoltók

Karácsony első napján országszerte 137 alkalommal riasztották a tűzoltókat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US launches strikes against Islamic State in Nigeria

US launches strikes against Islamic State in Nigeria

President Donald Trump has previously accused the Nigerian government of failing to protect Christians from jihadist groups.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 26. 11:50
Hatalommal való visszaélésben találták bűnösnek Malajzija volt elnökét
2025. december 26. 11:18
Németország nem küld katonákat Gázába
×
×
×
×