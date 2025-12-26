ARÉNA - PODCASTOK
Professional studio microphone on blue background with orange audio waveform, Podcasting, broadcasting or recording studio banner
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Infostart

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Vinkó József, Szepesi Balázs, Ürge-Vorsatz Diána, Magyarics Tamás és Steigervald Krisztián.

Szombat

11.00 Vinkó József, a Magyar Konyha főszerkesztője

14.00 Pompor Zoltán, a Magyar Olvasástársaság elnöke

16.00 Szepesi Balázs, az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője

18.00 Ürge-Vorsatz Diána fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke

23.00 Bazsó Gábor Karotta autópiaci és technológiai szakértő

Vasárnap

5.00 Lantos Csaba energiaügyi miniszter

8.00 Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora

13.00 Csermák Szabolcs kiberbiztonsági szakértő, etikus hacker

14.00 Kovács Erik, a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója

16.00 Sós Endre, a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója

18.00 Steigervald Krisztián generációkutató

23.00 Bíró Tibor egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetője

