Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Vinkó József, a Magyar Konyha főszerkesztője
14.00 Pompor Zoltán, a Magyar Olvasástársaság elnöke
16.00 Szepesi Balázs, az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
18.00 Ürge-Vorsatz Diána fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke
23.00 Bazsó Gábor Karotta autópiaci és technológiai szakértő
Vasárnap
5.00 Lantos Csaba energiaügyi miniszter
8.00 Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
13.00 Csermák Szabolcs kiberbiztonsági szakértő, etikus hacker
14.00 Kovács Erik, a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
16.00 Sós Endre, a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója
18.00 Steigervald Krisztián generációkutató
23.00 Bíró Tibor egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetője