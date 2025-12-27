ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 27. szombat János
távirányító tévénézés
Nyitókép: Pixabay

Egyre kevesebben pihennek karácsonykor? – Sport a tévében

Infostart / MTI

Pisában a Juventus, Udinében a Lazio. Síversenynek ad otthont a magyarok körében kedvelt osztrák paradicsom, Semmering.

Sport 1

13.30 és 20.00: Darts, PDC-világbajnokság

18.00: Kézilabda, német férfibajnokság, Eisenach-SC Magdeburg

Sport 2

15.00: Jégkorong, Spengler Kupa, csoportkör, IFK Helsinki-Sparta Praha vagy Fribourg

20.15: Jégkorong, Spengler Kupa, csoportkör, Davos-Team Canada vagy Egyesült Államok egyetemi válogatott

23.00: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Sacramento Kings-Dallas Mavericks

Eurosport 1

9.45 és 13.00: Alpesi sí, világkupaverseny, Semmering, női óriás-műlesiklás

11.15: Alpesi sí, világkupaverseny, Livigno, férfi szuperóriás-műlesiklás

Spíler 1

13.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Nottingham Forest-Manchester City

15.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Liverpool FC-Wolverhampton Wanderers

18.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Chelsea-Aston Villa

Spíler 2

15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, West Ham United-Fulham

Arena 4

12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Parma-Fiorentina

15.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Lecce-Como

18.00: Amerikaifutball, NCAA, Pinstripe Bowl, Clemson-Penn State

22.30, Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, Los Angeles Chargers-Houston Texans

Match 4

13.30: Labdarúgás, skót bajnokság, Hibernian-Hearts

16.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Arsenal-Brighton

18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Udinese-Lazio

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Pisa-Juventus

Egyre kevesebben pihennek karácsonykor? – Sport a tévében

labdarúgás

televízió

sportműsor

Inváziós fajok támadása: durva következménye lesz, ha csak akkor cselekszünk, amikor már ég a ház

Amikor egy idegen állat- vagy növényfaj megtelepszik Magyarországon, hajlamosak vagyunk csak ökológiai problémaként gondolni rá, pedig a számlát nem a természet, hanem a gazdaság fizeti. Fertő Imre, a Budapesti Corvinus Egyetem Fenntartható Fejlődés Intézetének professzora az InfoRádióban azt mondta, az igazi veszteség sokszor olyan „láthatatlan" tételekben rejlik, mint a romló vízminőség vagy az eltűnő fajok, ezért fontos a minél gyorsabb cselekvés, továbbá mérsékelni kell az okozott károkat, negatív hatásokat.
Sok mindent eldöntő találkozóra készül holnap Trump és Zelenszkij - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Floridában találkozhat holnap Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Donald Trump amerikai elnök helyi idő szerint délután 3 órakor, amelynek fő témája az lesz, melyik fél milyen területeket ellenőrizzen. Eközben masszív orosz drón-és rakétatámadás érte Kijevet szombat hajnalban.

Újabb rekord a piacon: ilyen még sosem történt az ezüsttel

Az ezüst ára pénteken 9%-kal emelkedett, új történelmi csúcsot elérve, amit a piaci hiány és a növekvő ipari kereslet is gerjeszt.

Thailand and Cambodia agree ceasefire after weeks of deadly clashes

Almost one million people have been displaced since hostilities resumed earlier this month.

