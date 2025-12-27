Egyre kevesebben pihennek karácsonykor? – Sport a tévében

Sport 1
13.30 és 20.00: Darts, PDC-világbajnokság
18.00: Kézilabda, német férfibajnokság, Eisenach-SC Magdeburg
Sport 2
15.00: Jégkorong, Spengler Kupa, csoportkör, IFK Helsinki-Sparta Praha vagy Fribourg
20.15: Jégkorong, Spengler Kupa, csoportkör, Davos-Team Canada vagy Egyesült Államok egyetemi válogatott
23.00: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Sacramento Kings-Dallas Mavericks
Eurosport 1
9.45 és 13.00: Alpesi sí, világkupaverseny, Semmering, női óriás-műlesiklás
11.15: Alpesi sí, világkupaverseny, Livigno, férfi szuperóriás-műlesiklás
Spíler 1
13.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Nottingham Forest-Manchester City
15.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Liverpool FC-Wolverhampton Wanderers
18.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Chelsea-Aston Villa
Spíler 2
15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, West Ham United-Fulham
Arena 4
12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Parma-Fiorentina
15.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Lecce-Como
18.00: Amerikaifutball, NCAA, Pinstripe Bowl, Clemson-Penn State
22.30, Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, Los Angeles Chargers-Houston Texans
Match 4
13.30: Labdarúgás, skót bajnokság, Hibernian-Hearts
16.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Arsenal-Brighton
18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Udinese-Lazio
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Pisa-Juventus