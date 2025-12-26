ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389
usd:
330.37
bux:
0
2025. december 26. péntek István
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Keleti pĂĄlyaudvar 2025. szeptember 21-ĂŠn. A felĂşjĂ­tĂĄs utĂĄn a pĂĄlyaudvar fokozatosan Ăşjra fogad ĂŠs indĂ­t vonatokat. MĂĄsnap kora reggeltĹl pedig mĂĄr teljes kapacitĂĄsĂĄval Ăźzemel majd.
Nyitókép: MTI/Hatházi Tamás

Átépítés kezdődik a Keletiben, sok vonat csak Kelenföldig jár két hónapon át – íme, a részletek

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Ferencváros és Kelenföld között a harmadik vágány építése miatt, illetve a Budapest–Belgrád vasútvonal fejlesztésével összhangban változik a közlekedési rend. A Keleti pályaudvar 12. és 13. vágányánál februárig átépítik a peront.

Február végén indul a személyforgalom a Budapest–Belgrád vasútvonalon. A nemzetközi vonatok egy részét a két főváros között a szerb vasút kínai beszerzésű motorvonatával fogják lebonyolítani. A motorvonat kialakítása miatt a Keleti pályaudvaron két vágánynál át kell építeni a peront, illetve meg kell emelni körülbelül huszonöt centiméterrel magasabb szintre, így tudjuk majd biztosítani azt a magasságot, mint a belgrádi vonal többi állomásán. Ezek lesznek egyúttal a Keleti pályaudvar első akadálymentes vágányai is – mondta el Váczi Viktor, a MÁV szóvivője az InfoRádióban.

A Keleti pályaudvar 12. és 13. vágánya az építkezés ideje alatt nem fog vonatokat fogadni.

Ezekkel a munkálatokkal egy időben a Ferencváros és Kelenföld közötti harmadik vágány építése is zajlik, és az azokhoz kapcsolódó munkálatok miatt az összekötő vasúti hídon kevesebb vonat közlekedhet, így január 12. és február 28. között a Keleti pályaudvar helyett Kelenföldre érkezik, és onnan is indul

  • a Mecsek Intercity,
  • a kaposvári Intercityk nagy része,
  • a soproni Scarbantia, valamint a szombathelyi Savaria, Dráva és Mura Intercityk.
  • Több G10-es vonat végállomása is a Keletiből a kelenföldi állomásra kerül át.

A munkálatok miatt a módosított forgalmi rend január 12-től várhatóan február végéig tart majd.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Átépítés kezdődik a Keletiben, sok vonat csak Kelenföldig jár két hónapon át – íme, a részletek

máv

ferencváros

vasút

vonat

kelenföld

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Amiért keletre megy a magyarországi külföldi tőke

Amiért keletre megy a magyarországi külföldi tőke
46 százalékkal nőtt a közvetlentőke-befektetések állománya 2023-ról 2024-re Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében – erről beszélt Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.29. hétfő, 18:00
Dénes Ferenc
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mi köze a Golf-áramlatnak egy ország nemzetbiztonságához? – A homokba dugják a fejüket a döntéshozók

Mi köze a Golf-áramlatnak egy ország nemzetbiztonságához? – A homokba dugják a fejüket a döntéshozók

Éghajlati billenőelemek, billenőpontok, fordulópontok – olyan fogalmak, amelyekkel egyre többször találkozhatunk ismeretterjesztő és tudományos szakcikkekben is, de a politikusok és a döntéshozók figyelmét nemigen kelti fel, hiszen elintézik azzal a profán kiszólással, hogy „köztudott, hogy az időjárás változik”. Pedig a legújabb kutatások azt mutatják, hogy a globális felmelegedés jelenlegi szintje mellett már "lehetséges" kockázatos fordulópontok bekövetkezte, és a párizsi klímamegállapodás 1,5 és 2°C közötti felmelegedési tartományán belül azok "valószínűsíthetővé" válhatnak, megkérdőjelezve azt a korábban elfogadott elképzelést, hogy az éghajlati fordulópontokat alacsony felmelegedés esetén kis valószínűséggel lépjük át. Kétrészes cikksorozatunk első részében ezen fordulópontok bekövetkeztének természeti hatásait mutattuk be, ebben a cikkben pedig a klímaváltozást érdemben kezelő politikai, gazdasági fellépés lehetőségeit vizsgáljuk meg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ilyen időre kell számítanod, ha pénteken utazni szeretnél

Ilyen időre kell számítanod, ha pénteken utazni szeretnél

Csapadék nem várható, az idő alapvetően száraz marad.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US launches deadly strikes against Islamic State in Nigeria, says Trump

US launches deadly strikes against Islamic State in Nigeria, says Trump

The US president accuses the group of killing Christians, as Nigeria’s foreign minister tells the BBC the strikes were a "joint operation" and "nothing to do" with religion.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 26. 06:15
Négy hete várunk erre az időjárási jelenségre
2025. december 25. 21:17
Iszonyatosan bosszantó lehet ötössel 213 ezer forintot nyerni
×
×
×
×