Átépítés kezdődik a Keletiben, sok vonat csak Kelenföldig jár két hónapon át – íme, a részletek

Február végén indul a személyforgalom a Budapest–Belgrád vasútvonalon. A nemzetközi vonatok egy részét a két főváros között a szerb vasút kínai beszerzésű motorvonatával fogják lebonyolítani. A motorvonat kialakítása miatt a Keleti pályaudvaron két vágánynál át kell építeni a peront, illetve meg kell emelni körülbelül huszonöt centiméterrel magasabb szintre, így tudjuk majd biztosítani azt a magasságot, mint a belgrádi vonal többi állomásán. Ezek lesznek egyúttal a Keleti pályaudvar első akadálymentes vágányai is – mondta el Váczi Viktor, a MÁV szóvivője az InfoRádióban.

A Keleti pályaudvar 12. és 13. vágánya az építkezés ideje alatt nem fog vonatokat fogadni.

Ezekkel a munkálatokkal egy időben a Ferencváros és Kelenföld közötti harmadik vágány építése is zajlik, és az azokhoz kapcsolódó munkálatok miatt az összekötő vasúti hídon kevesebb vonat közlekedhet, így január 12. és február 28. között a Keleti pályaudvar helyett Kelenföldre érkezik, és onnan is indul

a Mecsek Intercity,

a kaposvári Intercityk nagy része,

a soproni Scarbantia, valamint a szombathelyi Savaria, Dráva és Mura Intercityk.

Több G10-es vonat végállomása is a Keletiből a kelenföldi állomásra kerül át.

A munkálatok miatt a módosított forgalmi rend január 12-től várhatóan február végéig tart majd.