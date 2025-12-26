Kell-e télen melegíteni a motort, és ha igen, akkor hogyan - eldöntjük a vitát

A hidegindítás során az egyik legnagyobb kockázatot a kenőanyag állapota jelenti. A motorolaj alacsony hőmérsékleten sűrűbbé válik, így az indítást követően akár tíz másodpercbe is beletelhet, mire eljut minden kenési pontra - olvasható a veol.hu-n.

Az optimális, 90 Celsius-fokos üzemi hőmérsékletet az olaj – a hűtővízzel ellentétben – csak hosszabb távon, körülbelül húsz kilométernyi folyamatos vezetés után éri el.

Az autó állagmegóvása érdekében érdemes betartani az alábbi szabályokat:

Indítás után hagyjuk a motort pár másodpercig alapjáraton járni, hogy az olajnyomás felépüljön.

Amíg a motor be nem melegszik, kerüljük a magas fordulatot; a 2000-es percenkénti fordulat ilyenkor bőségesen elegendő.

Kerüljük a hirtelen gyorsításokat, mivel a dugattyúk és a hengerek eltérő ütemben tágulnak, ami fokozott kopáshoz vezethet.

Előmelegítés: álló helyzetben vagy eszközzel?

Bár sokan percekig járatják az autót a ház előtt, a szakemberek a hosszú, alapjáraton történő melegítést nem javasolják, mivel ez szükségtelenül terheli a főtengelyt. Hatékonyabb megoldást jelentenek az elektromos motor-előmelegítő berendezések, amelyek a hűtővíz keringetésével vagy a motortömb közvetlen fűtésével készítik fel a rendszert az indulásra.

Az ilyen kiegészítők használata különösen azoknak javasolt, akik fűtetlen helyen tárolják járművüket, vagy az indulás után azonnal nagyobb terhelésnek (például autópálya-felhajtó vagy meredek emelkedő) teszik ki a motort.