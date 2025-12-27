ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 27. szombat
T-95, kísérleti orosz páncélos
Nyitókép: AI render of T-95

Durván elszállt az orosz hadiipar a háború kezdete óta

Infostart / MTI

Vlagyimir Putyi számokat sorolt.

Többszörösére nőtt a fegyverek és haditechnikai eszközök gyártása Oroszországban 2022 óta; csak a fegyver- és lőszerek beszállítása több mint 22-szeresére emelkedett - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök egy, az állami fegyverkezési programról Moszkvában megtarott tanácskozáson.

"2022-hez képest a különleges hadművelet során különösen keresett termékek és eszközök gyártása 2025-re a többszörösére nőtt" - mondta az államfő.

Putyin szerint a páncélos fegyverzetek gyártása 2,2-szeresére, a könnyű páncélos járműveké (gyalogsági harcjárműveké, páncélozott szállító járműveké) 3,7-szeresére, a repülőgépeké pedig 4,6-szeresére nőtt.

"A gépkocsiké 5,7-szeresére, a rakétatüzérségi fegyvereké 9,6-szeresére, a kommunikációs és elektronikus hadviselési technikáé 12,5-szeresére, az egyéni páncélvédettségi eszközöké csaknem 18-szorosára, a fegyvereké és lőszereké több mint 22-szeresére nőtt - sorolta az elnök.

Mint fogalmazott, az orosz "védelmi-ipari komplexum" stabilan működik, és biztosítja a szükséges technikát a fegyveres erők számára, beleértve a "különleges hadműveletben" részt vevő egységeket is. Ezt az elnök szerint az állami támogatás, a hadiipari vállalatok és a gazdaság egésze munkájának eredményének nevezte.

"Fejlődés, valamint a pénzügyek és a gazdaság egészének stabilitása nélkül ez szintén lehetetlen lett volna. Ez a közös munka eredménye" - nyilatkozott.

Hangsúlyozta, hogy a "különleges hadművelet" során szerzett tapasztalatokat maradéktalanul felhasználják az orosz hadiipar új arculatának kialakításában. Feladatként nevezte meg a termelés önköltségének csökkentését, valamint a fegyvertesztelési és gyakorlóterep-bázis továbbfejlesztését, valamint a mesterséges intelligencia aktív alkalmazását.

