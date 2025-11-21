ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.7
usd:
333.49
bux:
107255.57
2025. november 21. péntek Olivér
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfõt a washingtoni Fehér Házban 2025. október 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Shawn Thew

Donald Trump jövő csütörtökig adott határidőt Ukrajnának a béketerv elfogadására

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Donald Trump amerikai elnök szerint csütörtök megfelelő határidő arra, hogy Ukrajna elfogadja az Egyesült Államok által támogatott békejavaslatot az Oroszországgal folytatott háború befejezésére. Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint Donald Trump 28 pontos béketerve „az ukrajnai konfliktus végleges rendezésének alapjául szolgálhat”.

Donald Trump amerikai elnök a Fox rádió The Brian Kilmeade Show című műsorában beszélt, amelyből az UNIAN hírügynökség idézett pénteken.

„Sok határidőt szabtam már, de ha a dolgok jól haladnak, általában meghosszabbítjuk őket. De úgy gondoljuk, hogy a csütörtök megfelelő időpont” – mondta Trump. Az Egyesült Államokban ezen a napon ünneplik a hálaadás napját.

A műsorvezető megkérdezte az amerikai elnöktől, hogy Ukrajnának le kell-e mondania olyan területekről, amelyeket Oroszország még nem foglalt el, például az egész Donyec-medencéről.

Trump azt válaszolta, hogy Kijev hamarosan még több területet fog elveszíteni.

Trump véleménye szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök nem törekszik újabb háborúra. Úgy vélekedett, hogy az oroszok nem jelentenek majd fenyegetést a balti államokra vagy más európai országokra. „Ők nem akarnak újabb háborút. Ők most a büntetést viselik” – mondta Trump.

Kijelentette azt is, hogy nem tervezi feloldani az orosz olajra kivetett szankciókat. Sőt, hozzátette, hogy a közeljövőben új, „nagyon erős” büntetőintézkedéseket tervez bevezetni Oroszország ellen.

A 28 pontból álló amerikai béketervről Trump azt mondta, hogy „az Egyesült Államokat csak az az egyetlen dolog érdekli, hogy véget érjen az öldöklés”.

A béketervről megoszlik az elemzők véleménye: sokak szerint gyakorlatilag Ukrajna kapitulációját jelenti.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump jövő csütörtökig adott határidőt Ukrajnának a béketerv elfogadására

donald trump

volodimir zelenszkij

béketerv

ukrajnai háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump jövő csütörtökig adott határidőt Ukrajnának a béketerv elfogadására

Donald Trump jövő csütörtökig adott határidőt Ukrajnának a béketerv elfogadására

Donald Trump amerikai elnök szerint csütörtök megfelelő határidő arra, hogy Ukrajna elfogadja az Egyesült Államok által támogatott békejavaslatot az Oroszországgal folytatott háború befejezésére. Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint Donald Trump 28 pontos béketerve „az ukrajnai konfliktus végleges rendezésének alapjául szolgálhat”.
 

„Eljött történelmünk egyik legnehezebb pillanata” – Volodimir Zelenszkij drámai beszédben fordult Ukrajna népéhez

Zelenszkij tárgyalt a béketervről Amerikával, a Kreml szerint „offenzívával kényszerítik békés rendezésre” Zelenszkijt

Orbán Viktor péntek reggel: a következő két-három hét döntő lesz az ukrajnai béke szempontjából

Bendarzsevszkij Anton: talán mégis elfogadható Donald Trump béketerve

Kaja Kallas: az EU támogatja az igazságos és tartós ukrajnai békéhez vezető terveket

„Ukrajna még több területet veszíthet” – itt a 28 pontos amerikai béketerv összes pontja

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.24. hétfő, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Össze-vissza rángatták a forintot az MNB-alelnök lemondása után

Össze-vissza rángatták a forintot az MNB-alelnök lemondása után

Ismét a forintról szólnak a hírek az elmúlt napokban, a hazai fizetőeszköz ugyanis nemrég másfél éves csúcsra erősödött az euróval szemben. Mindezt főként a már hónapok óta magas kamatszint és az Magyar Nemzeti Bank (MNB) szigorú monetáris politikája segíti, ami népszerűvé teszi a magyar eszközöket a carry trade-befektetők szemében. A forint erősödését újabban az opciós piacok is támogathatják, a pénzügyi ügyletek kiíróinak ugyanis egyre több forintot kell venniük (ez erősíti a magyar devizát) pozícióik fedezésére. Reggel a piacokon azonnal csapkodás indult, ahogy az MNB bejelentette, hogy lemondott Virág Barnabás alelnök, az akkori gyengülést pedig nap közben sem tudja ledolgozni a hazai valuta.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Történelmi bejelentést tett Zelenszkij: napokon belül aláírhatják az ukrajnai békét?

Történelmi bejelentést tett Zelenszkij: napokon belül aláírhatják az ukrajnai békét?

Az elnök hangsúlyozta, hogy konstruktívan fog hozzáállni a tárgyalásokhoz, még akkor is, ha a kiszivárgott részletek nem előnyösek Ukrajna számára.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin backs US plan for ending Ukraine war as Trump gives Kyiv deadline to accept

Putin backs US plan for ending Ukraine war as Trump gives Kyiv deadline to accept

President Zelensky says Ukraine faces one of the most difficult moments in its history, as the White House pushes its plan.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 21. 19:34
„Eljött történelmünk egyik legnehezebb pillanata” – Volodimir Zelenszkij drámai beszédben fordult Ukrajna népéhez
2025. november 21. 19:22
Pénzért az oroszok érdekében dolgozott a parlamenti képviselő, mehet a börtönbe Angliában
×
×
×
×