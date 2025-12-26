ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 26. péntek
Jair Bolsonaro brazil elnök a lakossági gáztámogatásról szóló tárgyaláson Brazíliavárosban 2021. december 2-án. Bolsonaro megerősítette, hogy nem fogja bevezetni az oltási útlevelet az országban, szerinte a szabadság mindenek felett áll és egyéni döntés joga a koronavírus elleni oltás felvétele. Az Egyesült Államok után Brazíliában haltak meg a legtöbben a járvány következtében, az áldozatok száma meghaladja a 615 ezer főt.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Joédson Alves

Megműtötték a volt elnököt

Infostart

Sérvműtéten esett át Jair Bolsonaro.

Brazília bebörtönzött volt elnöke, Jair Bolsonaro kétoldali sérvműtéten esett át - közölte fia, Flávio.

A Brazíliavárosban elvégzett műtét sikeres volt - írta Flávio Bolsonaro az X közösségimédia-platformon. A G1 helyi hírportál jelentése szerint a 70 éves politikus várhatóan egy hétig marad kórházban.

Bolsonaro az elmúlt években több műtéten esett át, miután a 2018-as elnökválasztási kampány során késsel támadtak rá, és súlyosan megsérült. A legutóbbi orvosi beavatkozást egy szövetségi bíró engedélyezte.

A 2019 és 2022 között hivatalban lévő volt elnök november vége óta több mint 27 éves börtönbüntetését tölti a kormány megdöntésére tett kísérlet miatt. Az ügyészek azzal vádolták, hogy puccsot tervezett utódja, Luiz Inácio Lula da Silva kormánya ellen, miután leváltották tisztségéből.

A bíró elutasította Bolsonaro ügyvédeinek kérelmét, hogy a politikus egészségi okokból házi őrizetben töltse le büntetését. Ezt Bolsonaro ismételt szabályszegéseivel és szökési kísérleteivel indokolta.

2025. december 26. 10:47
