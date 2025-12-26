Tűzgömb ragyogott fel a karácsonyi égen - videó

December 25-én este egy látványos tűzgömb szelte át az ország feletti égboltot, amit az Időkép miskolci webkamerája is rögzített. A jelenséget este 21:32-kor többen is látták, a Tűzgömb rajongók Facebook-oldalára még Szlovákiából is tettek ki róla posztot - írja a Telex.

Az Időkép pedig felidézi hogy tavaly december 25-én is láttak tűzgömböt: akkor kora este, nyugaton észlelték a jelenséget.

A tűzgömb olyan meteor, melynek fényessége eléri vagy meghaladja a Vénusz fényességét. A Föld légkörébe érkező meteorok esetén átlagosan minden ezredik számít tűzgömbnek.