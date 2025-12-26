ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.05
usd:
329.13
bux:
0
2025. december 26. péntek István
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy tűzgömb látszik a salgói vár mögött Salgótarján közeléből fotózva 2015. október 31-én. Tűzgömbnek a Vénusznál fényesebb meteorokat nevezik.
Nyitókép: MTI Fotó: Komka Péter

Tűzgömb ragyogott fel a karácsonyi égen - videó

Infostart

A fényes "csillagot" most északon látták.

December 25-én este egy látványos tűzgömb szelte át az ország feletti égboltot, amit az Időkép miskolci webkamerája is rögzített. A jelenséget este 21:32-kor többen is látták, a Tűzgömb rajongók Facebook-oldalára még Szlovákiából is tettek ki róla posztot - írja a Telex.

Az Időkép pedig felidézi hogy tavaly december 25-én is láttak tűzgömböt: akkor kora este, nyugaton észlelték a jelenséget.

A tűzgömb olyan meteor, melynek fényessége eléri vagy meghaladja a Vénusz fényességét. A Föld légkörébe érkező meteorok esetén átlagosan minden ezredik számít tűzgömbnek.

Kezdőlap    Belföld    Tűzgömb ragyogott fel a karácsonyi égen - videó

miskolc

karácsony

tűzgömb

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.29. hétfő, 18:00
Dénes Ferenc
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gmail-használók, figyelem: karácsonyi meglepetés érkezett a Google-től

Gmail-használók, figyelem: karácsonyi meglepetés érkezett a Google-től

Régóta várt újítást vezetett be a Google: a Gmail-felhasználók mostantól lecserélhetik meglévő e-mail-címüket egy újra, minden meglévő adatuk és szolgáltatásuk változatlan formában történő "átköltöztetésével" - írja a CNBC.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fontos döntés született Németországban: kimaradnak a katonai misszióból

Fontos döntés született Németországban: kimaradnak a katonai misszióból

Németország a belátható jövőben nem vesz részt a gázai béketerv végrehajtására létrehozandó nemzetközi stabilizációs erőben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky plans to meet Trump on Sunday for talks on ending Russian war

Zelensky plans to meet Trump on Sunday for talks on ending Russian war

The Ukrainian leader says he will see the US president in Florida to discuss a US plan aimed at ending Russia's war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 26. 13:30
Egy vácrátóti kisfiú álmát váltotta valóra a miniszterelnök
2025. december 26. 12:50
A magyar kormány is megszólalt a nigériai amerikai csapásról
×
×
×
×