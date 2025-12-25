ARÉNA - PODCASTOK
Izgatott idős pár pacsit ad egymásnak.
Nyitókép: Getty Images/fizkes

Négy különleges nyugdíjnap lesz 2026-ban

Infostart

A Magyar Államkincstár közzétette a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások 2026. évi banki jóváírásának hivatalos időpontjait. Az ütemezés értelmében az év tizenkét hónapjából négy alkalommal a megszokott tizenkettedikei dátumtól eltérő napon érkezik az utalás.

Közzétették a 2026-os nyugdíjkifizetési naptárat az államkincstár oldalán. A főszabály szerint a kifizetések minden hónap 12. napján teljesülnek, amennyiben azonban ez hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a jóváírás az azt megelőző pénteken történik meg.

A 2026. évi utalási naptár az alábbiak szerint alakul

  • Január 12. (hétfő)
  • Február 12. (csütörtök)
  • Március 12. (csütörtök)
  • Április 10. (péntek) – eltérés a 12-i dátumtól
  • Május 12. (kedd)
  • Június 12. (péntek)
  • Július 10. (péntek) – eltérés a 12-i dátumtól
  • Augusztus 12. (szerda)
  • Szeptember 11. (péntek) – eltérés a 12-i dátumtól
  • Október 12. (hétfő)
  • November 12. (csütörtök)
  • December 2. (szerda) – korábbi kifizetés az ünnepek miatt

A tájékoztatás szerint a decemberi ellátást – a hagyományoknak megfelelően – jóval korábban utalják, ami azt jelenti, hogy a helybélieknek és minden érintettnek a januári kifizetésig tartó öt hétre kell beosztaniuk a kapott összeget.

Azoknak a nyugdíjasoknak, akik az ellátást postai úton kérik, a Magyar Posta Zrt. által kiadott egyéni nyugdíjkifizetési naptárban rögzített napokon kézbesítik a pénzt.

