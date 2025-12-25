Négy különleges nyugdíjnap lesz 2026-ban

Közzétették a 2026-os nyugdíjkifizetési naptárat az államkincstár oldalán. A főszabály szerint a kifizetések minden hónap 12. napján teljesülnek, amennyiben azonban ez hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a jóváírás az azt megelőző pénteken történik meg.
A 2026. évi utalási naptár az alábbiak szerint alakul
- Január 12. (hétfő)
- Február 12. (csütörtök)
- Március 12. (csütörtök)
- Április 10. (péntek) – eltérés a 12-i dátumtól
- Május 12. (kedd)
- Június 12. (péntek)
- Július 10. (péntek) – eltérés a 12-i dátumtól
- Augusztus 12. (szerda)
- Szeptember 11. (péntek) – eltérés a 12-i dátumtól
- Október 12. (hétfő)
- November 12. (csütörtök)
- December 2. (szerda) – korábbi kifizetés az ünnepek miatt
A tájékoztatás szerint a decemberi ellátást – a hagyományoknak megfelelően – jóval korábban utalják, ami azt jelenti, hogy a helybélieknek és minden érintettnek a januári kifizetésig tartó öt hétre kell beosztaniuk a kapott összeget.
Azoknak a nyugdíjasoknak, akik az ellátást postai úton kérik, a Magyar Posta Zrt. által kiadott egyéni nyugdíjkifizetési naptárban rögzített napokon kézbesítik a pénzt.