Négy különleges nyugdíjnap lesz 2026-ban

Közzétették a 2026-os nyugdíjkifizetési naptárat az államkincstár oldalán. A főszabály szerint a kifizetések minden hónap 12. napján teljesülnek, amennyiben azonban ez hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a jóváírás az azt megelőző pénteken történik meg.

A 2026. évi utalási naptár az alábbiak szerint alakul

Január 12. (hétfő)

Február 12. (csütörtök)

Március 12. (csütörtök)

Április 10. (péntek) – eltérés a 12-i dátumtól

Május 12. (kedd)

Június 12. (péntek)

Július 10. (péntek) – eltérés a 12-i dátumtól

Augusztus 12. (szerda)

Szeptember 11. (péntek) – eltérés a 12-i dátumtól

Október 12. (hétfő)

November 12. (csütörtök)

December 2. (szerda) – korábbi kifizetés az ünnepek miatt

A tájékoztatás szerint a decemberi ellátást – a hagyományoknak megfelelően – jóval korábban utalják, ami azt jelenti, hogy a helybélieknek és minden érintettnek a januári kifizetésig tartó öt hétre kell beosztaniuk a kapott összeget.

Azoknak a nyugdíjasoknak, akik az ellátást postai úton kérik, a Magyar Posta Zrt. által kiadott egyéni nyugdíjkifizetési naptárban rögzített napokon kézbesítik a pénzt.