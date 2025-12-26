ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 26.
Nyitókép: Unsplash

Ha ilyen hang jön a kocsiból, nagy a veszély

Infostart

Balesetveszélyes és a gumiabroncsot is rohamtempóban koptató, valamint más alkatrészeket, és így a pénztárcát is terhelő, ha túl puha, vagy ha túl kemény gumikkal jár az autós.

Egy városi dugóban ücsörögve elnézegetve a közelben guruló autók abroncsait feltűnhet, hogy inkább jellemző az alacsony abroncsnyomás, mint a pontosan beállított. Pedig az autógyártók mindig jelölik nem csak a kocsik gépkönyvében, hanem a karosszéria valamely rejtettebb pontján elhelyezett matricán is (rendszerint a tanksapkafedélben vagy az ajtóoszlopok valamelyikén), hogy milyen terhelésekhez milyen guminyomást ajánlanak. Ezen a matricán el lehet gondolkozni, mert ha a gyártó már aközött különbséget tesz, hogy hárman ülnek a kocsiban, vagy öten csomagokkal, akkor bizony komoly szerepe van a helyesen beállított gumiabroncs-nyomásnak – írta a kreszvaltozas.hu.

Ha rossz nyomásértékekkel jár az autós, az adott kocsi teljesítményértékei csökkennek, tehát megnő a fékút, alacsonyabb lesz a biztonságosan elérhető kanyarsebesség, rosszabb a reakció a hirtelen kormánymozdulatokra, változik a fogyasztás, a gyorsulóképesség, sőt még az utazási komfort is, mert a gumik rugózó-úthibaelnyelő szereppel is bírnak. Mindezzel az autó veszít a komfortjából, a vezetése több figyelmet igényel, a közlekedésbiztonsági szintje csökken.

A túl puha abronccsal egyébként a kormányzás is nehezebb, ez is feltűnhet, valamint az autó „gurulási hajlandósága” csökken: hiszen a puha abroncsnak nagyobb a gördülési ellenállása.

Fél bar-ral alacsonyabb guminyomással tartósan használva az abroncsot 25 százalékkal rövidül meg a gumi élettartama és 3-4 százalékos fogyasztásnövekedés okoz.

A rosszul beállított nyomás mellett zajosabb is az abroncs. Alacsony nyomást használva lassú guruláskor, nyitott ablak mellett feltűnhet a gumi fura „csámcsogó” hangja, mert gördülés közben jobban deformálódik, „kenődik” az útfelületre. Kanyarokban pedig csikorog. A csikorgással a túl keményre fújt abroncs is jelez. Nagyobb tempón pedig erősebb, zúgó a gumihang.

közlekedés

biztonság

autógumi

