Hat tuti tipp a fenyőfagyanta eltávolítására

A gyanta eltávolítása során a legfontosabb szabály, hogy kerüljük az agresszív hígítókat, különösen érzékeny felületeken vagy élő szervezeteken - írja a bien.hu

Gyantamentesítés a bőrön és a hajban

Ha a gyanta a kezünkre tapad, a vegyszerek helyett érdemes a konyhában szétnézni. A napraforgóolaj vagy a kókuszolaj kiválóan oldja a ragacsos anyagot. Ugyanez a módszer alkalmazható akkor is, ha a hajszálak vagy a házi kedvencek szőre szennyeződik: az érintett területet olajjal átmasszírozva, majd samponnal lemosva elkerülhető az olló használata. A kézről az alkoholos kézfertőtlenítő is gyorsan lehozza a maradványokat.

Bútorok és kárpitok tisztítása

Bőr bútorok felületének megőrzése mellett a WD-40 jelenti a leggyorsabb segítséget; fújás után nedves mikroszálas kendővel kell áttörölni az anyagot.

Szőnyeg és kárpit esetén a gyógyszertári alkohol vagy a kézfertőtlenítő a leghatékonyabb, mivel ezek az anyagok anélkül oldják a gyantát, hogy károsítanák a szövetet.

Autó és kültéri védelem

Amennyiben a fa szállítása során a gépjármű fényezésére kerülne gyanta, a speciális rovareltávolító készítmények használata célravezető. Ennek hiányában a kézfertőtlenítő is bevethető, de a szakemberek figyelmeztetnek: az alkoholt azonnal le kell törölni a felületről, nehogy megmarja a lakkréteget.

A tűlevelek elleni harcban továbbra is a megelőzés a legjobb taktik - javasloja a magazin. A fa alá terített dekoratív lepedővel vagy takaróval a későbbi takarítás ideje jelentősen lerövidíthető, hiszen az emberek így egy mozdulattal összegyűjthetik a lehullott tüskéket.