F-35 egy gyakorló B61-12-es atombombát dob.
Nyitókép: Wikipédia

Nigériai iszlám terrorista csoportra mért csapást az Egyesült Államok

Infostart

Boldog karácsonyt a halott terroristáknak - írta közösségi oldalán az amerikai elnök.

Az amerikai Afrika Parancsnokság (AFRICOM) a közlése szerint a nigériai hatóságokkal együttműködve hajtottka végre a támadásokat Sokotoban, amely északon Nigerrel határos - írja a CNN. Az első információk szerint az Iszlám Állam több tagja is meghalt a táborokban.

Donald Trump közösségi oldalán azt írta, hogy „hatásos és halálos csapást rendelt el az ISIS terrorista söpredékére” akik ártatlan keresztényeket ölnek.

Az elnök azt írta, hogy az ő vezetése alatt Amerika nem fogja hagyni, hogy a radikális iszlám terrorizmus virágozzon. „Isten áldja katonáinkat, és BOLDOG KARÁCSONYT mindenkinek, beleértve a halott terroristákat is, akiknek száma még tovább fog növekedni, ha folytatják a keresztények lemészárlását” – fogalmazott Trump.

Külföld    Nigériai iszlám terrorista csoportra mért csapást az Egyesült Államok

egyesült államok

donald trump

nigéria

katonai csapás

