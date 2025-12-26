Nigériai iszlám terrorista csoportra mért csapást az Egyesült Államok

Az amerikai Afrika Parancsnokság (AFRICOM) a közlése szerint a nigériai hatóságokkal együttműködve hajtottka végre a támadásokat Sokotoban, amely északon Nigerrel határos - írja a CNN. Az első információk szerint az Iszlám Állam több tagja is meghalt a táborokban.

Donald Trump közösségi oldalán azt írta, hogy „hatásos és halálos csapást rendelt el az ISIS terrorista söpredékére” akik ártatlan keresztényeket ölnek.

Az elnök azt írta, hogy az ő vezetése alatt Amerika nem fogja hagyni, hogy a radikális iszlám terrorizmus virágozzon. „Isten áldja katonáinkat, és BOLDOG KARÁCSONYT mindenkinek, beleértve a halott terroristákat is, akiknek száma még tovább fog növekedni, ha folytatják a keresztények lemészárlását” – fogalmazott Trump.