Élet-halál között lebegett a válogatott legenda

A gondok augusztus végén kezdődtek, amikor a sportoló erős csípőfájdalomra panaszkodott. Kezdetben úgy tűnt, a huszonöt évvel ezelőtt beültetett protézisével adódhatott probléma, ám az állapota gyorsan romlott: magas láz és mozgásképtelenség jelentkezett nála.

Végül a fertőző osztályra került, ahol hat hetet töltött el. Állapota szeptemberben vált válságossá; elmondása szerint volt időszak, amikor a környezetére sem emlékezett - írja a zaol.hu.

A vizsgálatok során kiderült, hogy vérmérgezés (szepszis) alakult ki a szervezetében, ráadásul a csigolyáján egy tályogot is találtak. Péter Zoltán tizenkét kilót fogyott a kórházi hetek alatt.

Nagy dózisú antibiotikum-kúrával sikerült megállítani a fertőzést és visszaszorítani a gyulladást, de hetekig mozdulni sem tudott.

Hosszú út a felépülésig

Bár felmerült a pécsi klinikai kezelés lehetősége is, a beteg ragaszkodott a zalaegerszegi kórházhoz, ahol – mint fogalmazott – az orvosok és ápolók mindent megtettek a megmentéséért. Ebben a nehéz időszakban élettársa, Kornélia nyújtott számára állandó támogatást és otthoni ápolást.

A legfrissebb orvosi eredmények biztatóak: a tályog felszívódott, a leletei pedig rendeződtek. Bár jelenleg is tart a rehabilitációja, az egykori válogatott játékos már hét kilót visszaszedett korábbi súlyából. Saját bevallása szerint a jövő évre tervezett kerek évfordulók – köztük az 1986-os mexikói világbajnokság 40. jubileuma – adnak neki erőt a végső gyógyuláshoz.