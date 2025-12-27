ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.03
usd:
329.53
bux:
0
2025. december 27. szombat János
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az amszterdami állatkertbõl érkezett hím hóbagoly (Bubo scandiacus) testvérpár egyikének csõre a Debreceni Állatkertben 2018. február 15-én.
Nyitókép: MTI/Balázs Attila

Húsz év után először kihaltnak nyilvánítottak egy madárfajt Svédországban

Infostart

Svédországban kihaltnak nyilvánították a hóbaglyot, húsz év után először veszítve el hivatalosan egy madárfajt. A tudósok szerint az éghajlatváltozás és a melegebb telek okozta élőhelyveszteség, valamint a mezei egerek hiánya vezetett a faj populációjának eltűnéséhez.

Svédországban kihaltnak nyilvánították a hóbaglyot, ami húsz év után az első alkalom, hogy az ország hivatalosan elveszít egy madárfajt – közölték természetvédelmi szervezetek. A tudósok szerint az éghajlatváltozás lehet a visszaszorulás fő oka, mivel megzavarja a bagoly érzékeny sarki ökoszisztémáját.

„A melegebb telek több esőt és kevesebb havat hoznak, ami tönkreteszi a hóalagutat, amelyre a hóbagoly elsődleges táplálékát adó lemmingek támaszkodnak a túléléshez” – idézi az Index a BirdLife International magyarázatát.

A hóbagoly a világ egyik legnagyobb bagolyfaja, és hideg régiókban él az Északi-sark környékén, többek között Alaszka, Kanada, Észak-Oroszország és Skandinávia területén. A faj a popkultúrában is ismertté vált, leginkább a Harry Potter-filmek Hedwig nevű karaktere révén.

Novemberben a Svéd Fajinformációs Központ javasolta, hogy a hóbaglyot a 2025-ös Vörös Listán kihaltnak nyilvánítsák Svédországban, mivel 2015 óta nem figyeltek meg költést.

A központ a Svéd Mezőgazdasági Egyetem (SLU) része, és hivatalosan ötévente frissíti a vörös listát. Az új, hivatalos kiadás 2026 márciusában várható.

Világszinten is drámai a helyzet

Egy 2024 végén, a Bird Conservation International tudományos folyóiratban publikált tanulmány szerint a hóbagoly világpopulációja 14 000-28 000 költő példányra tehető.

A Bird Conservation International felhívta a figyelmet arra is, hogy a faj 2017 óta sebezhető a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) globális vörös listáján, miután a populáció a becslések szerint az elmúlt tíz évben, vagyis nagyjából három generáción belül, 30 százalékkal csökkent.

Bár Svédországban már nem látható a hóbagoly, Skandináviában nem tűnt el teljesen – mondta Mikael Svensson, a SLU Fajadatbankjának biológusa.

A probléma megoldása érdekében kulcsfontosságú lesz a lemmingek visszatérése, mivel ez hosszú távon ösztönözheti a hóbaglyok visszatelepülését, hiszen a bagoly több ezer kilométert képes vándorolni a táplálék elérhetősége függvényében – olvasható.

Kezdőlap    Tudomány    Húsz év után először kihaltnak nyilvánítottak egy madárfajt Svédországban

madár

svédország

kihalt állatok

hóbagoly

kihalt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Törvények, viták, pénzbüntetések – ez történt az Országgyűlésben 2025-ben

Törvények, viták, pénzbüntetések – ez történt az Országgyűlésben 2025-ben
Az Országgyűlés 2025-ben is sok szenvedélyes vitát folytatott le és számos fontos jogszabályt alkotott meg, amelyekről – a napirend előtti felszólalásokról, az interpellációkról, a kérdésekről, az azonnali kérdésekről, az általános vitákról, a határozathozatalokról és a bizottsági ülésekről – év közben részletesen beszámolt az InfoRádió, most a leglényegesebb idei parlamenti történéseket és döntéseket idézi fel ez az összeállítás.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.29. hétfő, 18:00
Dénes Ferenc
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az amerikai gazdaság olyan csapdába került, amiből nincs kiút – de ezen nagyot nyerhetsz most

Az amerikai gazdaság olyan csapdába került, amiből nincs kiút – de ezen nagyot nyerhetsz most

Az amerikai gazdaságban egyszerre látszik a lassulás és az, hogy a pénzügyi piacok egyelőre meglepően jól viselik a feszültségeket. A Federal Reserve kamatpolitikája, a bőséges likviditás fenntartása és az állam finanszírozási igénye azonban egyre szorosabban fonódik össze, miközben a hosszú hozamok mind nagyobb önálló szerepet kapnak. Ez izgalmas helyzetet teremt a tőzsdéken és a piacokon, ahol a megszokott kapaszkodók mellett új összefüggések és kockázatok kezdenek meghatározóvá válni, ami nagyon különleges befektetési lehetőségeket is jelent.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Indulnak a nagy leértékelések a magyar üzletekben: ne maradj le, van, ahol 70 százalékkal olcsóbban vásárolhatsz

Indulnak a nagy leértékelések a magyar üzletekben: ne maradj le, van, ahol 70 százalékkal olcsóbban vásárolhatsz

A december 27-e sokak számára régóta várt dátum, ekkor indulnak ugyanis a karácsony utáni nagy leárazások a boltokban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Thailand and Cambodia agree ceasefire after weeks of deadly clashes

Thailand and Cambodia agree ceasefire after weeks of deadly clashes

Almost one million people have been displaced since hostilities resumed earlier this month.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 26. 09:10
Milliárdos változás előtt a mobilpiac, mindenkit érint
2025. december 26. 08:35
A nagy orosz-kínai terv ellen egy nagy nukleáris NASA-terv is van
×
×
×
×