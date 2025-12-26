ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.92
usd:
329.26
bux:
0
2025. december 26. péntek István
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Harckocsizó egy amerikai gyártmányú M1A2T tankon a tajvani hadsereg évenkénti éleslövészati hadgyakorlatán Hszincsu megyében 2025. július 10-én. A tíznapos manőverek célja a kínai inváziós fenyegetéssel szembeni védekezés gyakorlása.
Nyitókép: Ritchie B. Tongo

Kína szankciókat vetett ki amerikai hadiipari vállalatokra

Infostart

Nem késlekedtek a válasszal.

Kína szankciókat vetett ki pénteken húsz amerikai hadiipari vállalattal és tíz cégvezetővel szemben, egy héttel azután, hogy Washington nagy értékű fegyvereladást hagyott jóvá Tajvan számára.

A büntetőintézkedések értelmében befagyasztják az érintett vállalatok vagyonát Kínában, illetve megtiltják számukra az üzletkötést Kínával - közölte a pekingi külügyminisztérium.

A szankciók alá vont cégek között szerepel a Northrop Grumman Systems, a L3Harris Maritime Services és a Boeing St. Louis-i részlege, illetve az Anduril Industries vállalatot alapító Palmer Luckey, az egyik olyan cégvezető, aki mostantól nem léphet be Kína területére sem.

Múlt héten a Pentagonhoz tartozó Védelmi Biztonsági Együttműködési Ügynökség (DSCA) bejelentette, hogy az Egyesült Államok több mint 11 milliárd dollár értékű fegyvereladást hagyott jóvá Tajvan számára, ami a sziget történetének eddigi legnagyobb egyedi amerikai fegyvercsomagja. Nyolc fegyverrendszert foglal magában, köztük HIMARS nagy mozgékonyságú rakéta-sorozatvetőket, önjáró tarackokat, Javelin páncéltörő rakétákat, Altius típusú cirkáló lőszereket (öngyilkos drón), valamint kapcsolódó felszereléseket és támogatási szolgáltatásokat. A tajvani védelmi minisztérium szerint az összérték körülbelül 11,1 milliárd dollár.

A Pentagon közlése szerint az eladás az Egyesült Államok nemzetbiztonsági és gazdasági érdekeit szolgálja, támogatja Tajvan fegyveres erőinek modernizációját, és hozzájárul egy "hiteles védelmi képesség" fenntartásához. Washington hangsúlyozta: a cél az elrettentés erősítése és a térség stabilitásának megőrzése.

Kína már a bejelentés után élesen reagált, és a kínai külügyminisztérium pénteken ismét hangsúlyozta: "Tajvan ügye Kína alapvető érdekeinek középpontjában áll, és ez a legelső vörös vonal, amelyet nem szabad átlépni a kínai-amerikai kapcsolatokban".

Hozzátették: "azok, akik fegyvert adnak el Tajvannak, meg fogják fizetni az árát ennek a hibának".

Kezdőlap    Gazdaság    Kína szankciókat vetett ki amerikai hadiipari vállalatokra

kína

egyesült államok

szankció

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.29. hétfő, 18:00
Dénes Ferenc
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy dobásnak indultak, csúnyán besültek ezek a befektetések

Nagy dobásnak indultak, csúnyán besültek ezek a befektetések

Amíg a Donald Trump újbóli megválasztást követő hónapok valóságos kánaánt hoztak, addig az utóbbi időszakban hatalmas bukást szenvedtek el azok a spekulánsok és nagyobb kockázati étvággyal rendelkező befektetők, akik az amerikai elnökhöz köthető befektetési lehetőségekkel szerettek volna sok pénzt keresni. Összegyűjtötük, hogy mely Trump-befektetésekkel lehetett a legnagyobbat bukni az idei évben, emellett pedig a tanulságokkal is foglalkoztunk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Zelenszkij megerősítette, vasárnap találkozik Trumppal: ez lesz a fő téma

Zelenszkij megerősítette, vasárnap találkozik Trumppal: ez lesz a fő téma

&quot;Ez a találkozó arra szolgál, hogy a lehető legtöbb nyitott kérdést lezárjuk&quot; - fogalmazott az ukrán elnök.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky plans to meet Trump on Sunday for talks on ending Russian war

Zelensky plans to meet Trump on Sunday for talks on ending Russian war

The Ukrainian leader says he will see the US president in Florida and believes "a lot can be decided before the new year".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 26. 13:59
Rekordot döntött az idén kötött brit fegyverexport-szerződések értéke
2025. december 26. 08:17
Nagyon benéztek egy adóbevételt, nincs meg 45 milliárd forint
×
×
×
×