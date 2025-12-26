Oroszország a következő évtizedben nukleáris erőművet tervez a Holdra telepíteni, amely energiaellátást biztosítana Holdon tervezett űrprogramjának és a Kínával közösen épülő kutatóállomásnak. Most már dátumot is kitűztek: 2036-ra tervezik megépíteni.

Erre vonatkozóan már szerződést kötöttek a Lavocskin űripari vállalattal – írta a Roszkoszmosz, az orosz állami űrügynökség közlése alapján a Portfolio. Az erőmű feladata a teljes orosz holdprogram energiaellátása lesz, beleértve a holdjárókat, egy csillagvizsgálót, valamint a közös orosz–kínai Nemzetközi Holdkutató Állomás infrastruktúráját.

A Szovjetunió felbomlása óta Oroszország továbbra is az űrkutatás egyik vezető hatalmának tekinti magát, ám az elmúlt évtizedekben fokozatosan lemaradt az Egyesült Államok és Kína mögött. Az orosz ambíciókat súlyos csapás érte 2023 augusztusában, amikor a pilóta nélküli Luna–25 szonda a leszállási kísérlet közben a Hold felszínére zuhant.

Hasonló terve az amerikai űrkutatási hivatalnak, a NASA-nak is van. Egy NASA tisztviselő szerint ugyanis

a cél „a második űrverseny megnyerése”.

Mint a hirado.hu írta, a nukleáris reaktor fejlesztése egy 100 kilowattos egység megépítésére irányul, amelyet 2030-ig kellne elindítani. Ez fontos lépés az űrhajósok holdi visszatérésének támogatásához. Korábban a NASA egy 40 kilowattos reaktor kutatását finanszírozta, amelyet a 2030-as évek elején terveztek üzembe helyezni.

A dokumentumok szerint az a nemzet, amelyik elsőként telepít reaktort a Holdon, „veszélyeztetheti az Egyesült Államokat” – ez egyértelmű utalás a kínai-orosz közös projektre.