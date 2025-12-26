Jön a hó és a fagy, durván árthatunk a napelemeinknek

A napelemek hatékonyságát alapvetően meghatározza a felületük tisztasága. Míg a por vagy a falevelek 10–30 százalékkal, egy vastagabb hóréteg akár 100 százalékban is blokkolhatja az energiatermelést. Ennek ellenére a legtöbb modern, megfelelő dőlésszögű panel rendelkezik öntisztuló képességgel, így a hó a napsütés hatására általában magától lecsúszik.

Mikor válhat szükségessé a beavatkozás?

A hóréteg több napon keresztül nem olvad el.

A panelek dőlésszöge túl kicsi, így nem tudnak természetes úton megtisztulni.

A teljes felületet jég borítja, ami tartósan gátolja a termelést.

Mit ne tegyünk a napelemekkel?

A fagyos időben végzett tisztítás kimondottan káros, a hirtelen hőmérsékletváltozás mikrorepedéseket okozhat az üvegben.

A jégkaparók és fémlapátok maradandó karcolásokat hagynak a felületen.

A vegyszerek és só roncsolják a panelek speciális védőbevonatát és korróziót okoznak.

A biztonságos tisztítás szabályai

Amennyiben a beavatkozás mellett döntünk, javasolt puha szőrű, teleszkópos nyelű kefék használata, amelyekkel a talajról is elérhetők a panelek. Víz használata esetén kizárólag a langyos víz javasolt, kerülve minden súrolószert vagy agresszív kémiai anyagot.

A szakemberek emlékeztetnek: a napelemes rendszer valós idejű adatainak folyamatos monitorozása segít eldönteni, hogy a termeléskiesés valóban indokolja-e a fizikai tisztítást.