Jön a hó és a fagy, durván árthatunk a napelemeinknek

A napelemek hatékonyságát alapvetően meghatározza a felületük tisztasága. Míg a por vagy a falevelek 10–30 százalékkal, egy vastagabb hóréteg akár 100 százalékban is blokkolhatja az energiatermelést. Ennek ellenére a legtöbb modern, megfelelő dőlésszögű panel rendelkezik öntisztuló képességgel, így a hó a napsütés hatására általában magától lecsúszik.
Mikor válhat szükségessé a beavatkozás?
- A hóréteg több napon keresztül nem olvad el.
- A panelek dőlésszöge túl kicsi, így nem tudnak természetes úton megtisztulni.
- A teljes felületet jég borítja, ami tartósan gátolja a termelést.
Mit ne tegyünk a napelemekkel?
A fagyos időben végzett tisztítás kimondottan káros, a hirtelen hőmérsékletváltozás mikrorepedéseket okozhat az üvegben.
A jégkaparók és fémlapátok maradandó karcolásokat hagynak a felületen.
A vegyszerek és só roncsolják a panelek speciális védőbevonatát és korróziót okoznak.
A biztonságos tisztítás szabályai
Amennyiben a beavatkozás mellett döntünk, javasolt puha szőrű, teleszkópos nyelű kefék használata, amelyekkel a talajról is elérhetők a panelek. Víz használata esetén kizárólag a langyos víz javasolt, kerülve minden súrolószert vagy agresszív kémiai anyagot.
A szakemberek emlékeztetnek: a napelemes rendszer valós idejű adatainak folyamatos monitorozása segít eldönteni, hogy a termeléskiesés valóban indokolja-e a fizikai tisztítást.