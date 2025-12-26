ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 26. péntek
Romos házak a Gázai övezetben fekvõ Bureidzsben 2025. november 18-án, az Izrael és a Hamász palesztin iszlamista szervezet között október 9-tõl érvényes tûzszünet alatt.
Nyitókép: MTI/EPA/Abir Szultan

Németország nem küld katonákat Gázába

Infostart

De kulcsszerepet kíván játszani a terület újjáépítési folyamatában.

Németország "a belátható jövőben" nem vesz részt a gázai béketerv végrehajtását célzó nemzetközi stabilizációs erőben (ISF) - jelentette ki Johann Wadephul külügyminiszter.

Wadephul a dpa német hírügynökségnek elmondta, hogy a német katonák nem fognak részt venni egy olyan erőben, amelynek feladata "konkrét biztonságot nyújtani kétség esetén". "Sokan nem tudják elképzelni, hogy német katonák ilyen feladatot lássanak el ebben a régióban" - tette hozzá.

Németország kész konstruktív szerepet vállalni az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatában szereplő struktúrákban, például a békétanácsban. Berlin azonban még nem kapott hivatalos meghívást a tanácsban való részvételre.

Donald Trump amerikai elnök 20 pontos béketervének közelgő második fázisa a palesztin militáns csoport, a Hamász lefegyverzését és az ISF létrehozását szorgalmazza. A fegyverszünet hatálybalépése után két hónappal azonban a Hamász megtagadta a fegyverek letételét.

Wadephul szerint csapatokat küldő potenciális országokkal folytatott kezdeti konzultációkat követően politikai keretre van szükség, amely magában foglalja az ISF és a palesztin biztonsági erők által biztosított biztonsági keretet is. "Fontos lenne, hogy mindezt nagyon hamar el tudjuk kezdeni" - hangsúlyozta. "Nem engedhetjük, hogy a Gázai övezet jelenlegi felosztása, amelynek egyik részét az izraeli hadsereg, másik részét pedig egyre inkább a Hamász ellenőrzi, véglegessé váljon" - figyelmeztetett.

Kijelentette, hogy támogatja, hogy "Németország közvetítő szerepet vállaljon Izrael biztonságának figyelembevétele érdekében", tekintettel Berlin Izraelhez fűződő kapcsolatára és a holokauszt miatti történelmi felelősségére.

Hangoztatta egyben, hogy országa kulcsszerepet kíván játszani a terület újjáépítési folyamatában. Reményét fejezte ki, hogy az Egyiptom, Németország és más országok által tervezett nemzetközi újjáépítési konferenciát 2026 elején megrendezik. Elmondta, hogy Németország támogatni fogja az újjáépítést, de felszólította a gazdag öbölmenti országokat, hogy pénzügyi forrásokkal segítsék a folyamatot.

Jelenleg több humanitárius segély érkezik a Gázai övezetbe, "de ez nem elég" - fejtette ki a miniszter. Bár megnyitották a határátkelőhelyeket és jelentősen javult a Jordániából való bejutás, szerinte "a helyzet nem kielégítő".

