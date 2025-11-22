Amerikai béketerv: óvatosan derűlátók a németek, az elemzők többsége kevésbé

Németország a háború kitörése óta Ukrajna fő támogatója katonai és pénzügyi téren egyaránt. A jelenlegi kancellár, Friedrich Merz és elődje, Olaf Scholz egyaránt határozottan elítélte az orosz agressziót, és gyakorlatilag minden párbeszédet megszüntetett Moszkvával. Az elmúlt hónapokban Merz több kezdeményezést tett a háború beszüntetése érdekében.

A ZDF közszolgálati televíziónak adott nyilatkozatában külügyminisztere, az ugyancsak kereszténydemokrata Johann Wadephul elismerte, hogy Berlin előzetesen semmit nem tudott az előző nap ismertté vélt béketervről. Közvetve reményét fejezte ki, hogy a terv legalább tárgyalásokat vezet Ukrajna és Oroszország között.

„Minél hamarabb váltunk tárgyalási üzemmódba, annál jobb. A szemben álló felek közötti párbeszédet helyes és érdemes támogatni”

– vélekedik a miniszter.

A külügyminiszter amerikai kollégájával egyetértve alapjában nem is tervről, hanem „a lehetőségek listájáról” beszélt. Wadephul szerint ezeket meg kell vitatni. Az amerikai elnök, illetve az általa vezetett kormányzat korábbi hasonló javaslatait „szokatlannak, de hatékonynak” nevezte. Ezzel összefüggésben a Gázai övezet békéjének megteremtéséhez vezető elnöki indítványt említette.

Ha ez a mostani javaslat ahhoz vezet, hogy a szemben álló felek végre képesek lesznek párbeszédet kezdeni, észszerűen tárgyalni, és egy igazságos békemegállapodást kötni, akkor a kedvező kimenetel nem zárható ki – fogalmazott Wadephul. Szerinte ez a célkitűzés minden erőfeszítést megér.

„Európa Ukrajna oldalán áll. Biztosítani kívánjuk, hogy Kijev a lehető legjobb tárgyalási pozíciót kapja”

– idézte a német média a német külügyminisztert.

Tekintélyes külpolitikai elemzők ugyanakkor jóval borúlátóbban ítélték meg az amerikai béketervben foglaltakat. Szerintük az egyértelműen az agresszor Oroszország, illetve Vlagyimir Putyin elnök diadalát és Ukrajna kapitulációját eredményezné.

Friedrich Merz lemondta pénteki belpolitikai programjait. A kancellár kora délután telefonon egyeztetett az ukrán államfővel, Volodimir Zelenszkijjel, továbbá az európai partnerekkel, Emmanuel Macron francia elnökkel és Keir Starmer brit kormányfővel. A kormányszóvivő ezzel kapcsolatban közös célként a „tartós és igazságos” ukrajnai béke megteremtésének szükségességét hangsúlyozta.