Amerika változtat a béketerven, jól haladnak a genfi ukrán–amerikai tárgyalások

Marco Rubio szerint fontos előrelépéseket tettek, és bejelentette, változtatni fognak a javaslaton, míg Jermak szerint elindultak az igazságos és tartós béke felé haladó úton. Arról ugyanakkor egyik fél sem beszélt, min változtatnának – írja az Index összefoglalója.

Vasárnap az Egyesült Államok genfi nagykövetségén találkozott az amerikai és ukrán delegáció, hogy Steve Witkoff amerikai és Kiril Dimitrijev orosz különmegbízottak által kidolgozott 28 pontos békejavaslatról, valamint az erre válaszul kidolgozott európai–ukrán ellenjavaslatról tárgyaljanak.

A tárgyalásokat követően tartott egy rövid sajtótájékoztatót a két delegáció vezetője, Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnöke.

Rubio szerint a vasárnapi találkozók voltak a legproduktívabb és legjelentősebb találkozók a békefolymatok során, és a javaslat tartalmán változtatnak a mostani tárgyalások után. Konkrétumokat nem árult el.

Hozzátette, hogy még van tennivaló, és később további információkat is elárulhatnak. Elmondta, nagyon jók az eredmények, hiszen a javaslat immáron az összes érintett fél visszajelzéseire épül, a mostani találkozón pedig pontról pontra át tudták venni a békejavaslat néhány tartalmát.

„Azt hiszem, jó előrelépést tettünk. A csapataink most a szobáikba vonultak, hogy a beérkezett javaslatokon dolgozzanak, így dolgozunk rajtuk, és végrehajtunk néhány változtatást annak a reményében, hogy tovább csökkentsük a különbségeket, és közelebb kerülünk valamihez, amivel mind Ukrajna, mind nyilvánvalóan az Egyesült Államok is nagyon elégedett” – mondta az amerikai külügyminiszter, aki hozzátette azt is, bármiben is állapodnak meg, azt Donald Trump amerikai elnöknek is támogatnia kell.

Rubio elmondta, most az ukránok által felvetett javaslatokon dolgoznak, és néhány változtatást eszközölni fognak a javaslaton, hogy az elfogadható legyen Ukrajna és az Egyesült Államok számára is.

Az ukrán delegáció vezetője, Andrij Jermak szintén nagyon produktívnak nevezte a találkozót, valamint köszönetet mondott az általa csak „nagy barátainknak” nevezett Egyesült Államoknak.

„Nagyon jó előrehaladást értünk el, és az igazságos és tartós béke felé haladunk. Az ukrán emberek minden eddiginél jobban megérdemlik és akarják ezt a békét” – mondta Jermak, aki ezután megköszönte Donald Trumpnak is az eddig tett erőfeszítéseiket.

Rubiohoz hasonlóan Jermak is arról beszélt, még egyeztetniük kell az európai partnerekkel, akikkel továbbra is együttdolgoznak.