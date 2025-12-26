Gázolt és késelt egy palesztin Izraelben

Izrael északi részén, Jezréel-völgyében pénteken egy hatvannyolc éves férfit elgázolt, majd egy tizennyolc éves nőt halálra késelt, s többeket megsebesített egy palesztin merénylő, akit később a biztonságiak meglőttek és elfogtak.

A terrorista a ciszjordániai Kabatija nevű város lakója. Először egy férfit szándékosan halálra gázolt az észak-izraeli Bét-Seán városban, majd egy fiatal nőt halálra késelt az Ein Harod nevű kibuc közelében. Két további embert könnyebben megsebesített.

Afúla város környékére menekült, ahol egy biztonsági rálőtt, megsebesítette, és őrizetbe vette. A Sin Bét belbiztonsági szolgálat is részt vesz az eset kivizsgálásában.

Jiszráél Kac védelmi miniszter bejelentette: utasította a hadsereget, hogy "azonnal és teljes erővel lépjen fel Kabatijával szemben, ahonnan a terrorista elindult". A hadsereg megerősítette, hogy katonai erők hatoltak be a ciszjordániai városba, és "jelentős hadműveleti tevékenységre" készülnek a település körbezárásával.

Az első nyomozások szerint a terrorista először egy tizenhat éves fiút gázolt el Bét-Seánban, aki könnyebben megsérült. Ezután halálos sérüléseket okozott járművével a hatvannyolc éves áldozatnak egy másik utcában.

Ezt követően az Ein Harod kibuc környékére hajtott, ahol az út mentén halálra késelte a kibuc egyik 18 éves lakóját. Egy afúlai kereszteződés felé folytatta útját, ahol megpróbált elgázolni egy harminchét éves férfit. Ott szemtanúk szerint nekiütközött egy villanyoszlopnak, majd felkapott egy nagy követ, és fejbe vágta vele újabb áldozatát, akit később kórházba szállítottak. A sebesültet autóval éppen arra járó arab orvosnők részesítették elsősegélyben.

Ezután egy, a helyszínen tartózkodó biztonsági a terroristát lelőtte és elfogta. A hadsereg szerint a támadó néhány nappal ezelőtt engedély nélkül hatolt be Izraelbe, s korábban több évig dolgozott Izraelben tartózkodási engedély nélkül.