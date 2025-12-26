Orosz drónok miatt riadóztatták a román légierőt, felderítő gép miatt a lengyelt

Orosz drónok miatt riadóztatták a román légierőt az éjszaka.

A Digi24 beszámolója szerint két román F-16-os vadászgép szállt föl a fetești-i légibázisról, miután a katonai radarok drónrajokat észleltek a román-ukrán határ térségében, a lakosságnak pedig riasztást küldtek az erre a célra kialakított rendszeren, a RO-Alerten keresztül. Arra figyelmeztették az embereket, hogy legyenek nagyon óvatosak, az orosz drónok vagy azok darabjai román területen zuhanhatnak le.

Felderítő gép és csempész léggömbök a lengyel légtérben

A lengyel hadsereg közölte: a vadászgépek azonosították, majd kikísérték az orosz felderítő repülőgépet, amely a lengyel légtér közelében, a Balti-tenger felett repült.

A lengyel nemzetbiztonsági hivatal közlése szerint a Fehéroroszország felől érkező "légi eszközök" közül négyet már megtaláltak, ezeket valószínűleg cigarettacsempészetre használták.

A hivatal szerint a légtérsértések tömeges jellege, az ünnepi időszakban történt időzítés, a Balti-tengeren tapasztalt orosz katonai aktivitás, valamint az, hogy hasonló esetek nemrégen Litvániában is előfordultak, arra utalhatnak, hogy a történtek egy csempésztevékenységnek álcázott provokáció részei.

A lengyel hadsereg közlése szerint a Fehéroroszországgal határos Podlasiei vajdaság fölötti légtér egy részét ideiglenesen lezárták a polgári légi forgalom elől biztonsági okokból.