Nagyon benéztek egy adóbevételt, nincs meg 45 milliárd forint

Az economx.hu számítása szerint bár a teljes jövedékiadó-bevétel kismértékben – 1,6 milliárd forinttal – meghaladja a tavalyi szintet, a dohánytermékek szegmensében mutatkozó közel 9 százalékos visszaesés érezhető rést üt a költségvetésen.

Az NGM elemzése szerint a negatív tendencia mögött több piaci és szabályozási tényező együttes hatása áll. Ennek egyik oka a 2025. januári adóemelés előtti felhalmozás, valamint a 2024. júliusi jogszabályváltozások miatti piaci reakciók módosították a befizetési ütemet.

A másik az ízesített termékek kivezetése. Az uniós szabályozás értelmében betiltották a karakteres ízesítésű, hevítéses dohánytermékeket. Ahogy ezek a készletek 2025 elejére kifogytak, a fogyasztók egy része alternatív megoldásokat keresett.

Az is közre játszhat, hogy sokan a dohánymentes, hevítéses gyógynövénytermékekre váltottak, amelyekre más adózási szabályok vonatkoznak, mint a hagyományos dohánytermékekre.

Erősödő feketekereskedelem

A statisztikai adatok arra engednek következtetni, hogy a legális forgalom csökkenésében a feketekereskedelem is szerepet játszhat. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az elmúlt egy hónapban hét alkalommal számolt be illegális cigarettaszállítmányok vagy telephelyek lefoglalásáról.

A KPMG korábbi kutatása szerint

a magyar költségvetés évente mintegy 175 millió eurónyi (kb. 75 milliárd forint) adóbevételtől esik el az illegális kereskedelem miatt.

Uniós szinten ez a probléma még súlyosabb: 2024-ben a tagállamok összesen 19,4 milliárd euró veszteséget könyvelhettek el a szervezett bűnözői csoportok által működtetett illegális piac miatt, ami több mint 16 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.