ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.03
usd:
331.3
bux:
0
2025. december 26. péntek István
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
modern alternative to conventional cigarettes. Smoking without smoke
Nyitókép: Elvira Kashapova/Getty Images

Nagyon benéztek egy adóbevételt, nincs meg 45 milliárd forint

Infostart

Jelentős mértékben, 44,9 milliárd forinttal esett vissza a dohánygyártmányok után fizetett jövedéki adó mértéke az idei évben. Míg 2024 november végéig 513,1 milliárd forint folyt be ebből a forrásból, 2025 azonos időszakában már csak 468,2 milliárd forintot regisztrált a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Az economx.hu számítása szerint bár a teljes jövedékiadó-bevétel kismértékben – 1,6 milliárd forinttal – meghaladja a tavalyi szintet, a dohánytermékek szegmensében mutatkozó közel 9 százalékos visszaesés érezhető rést üt a költségvetésen.

Az NGM elemzése szerint a negatív tendencia mögött több piaci és szabályozási tényező együttes hatása áll. Ennek egyik oka a 2025. januári adóemelés előtti felhalmozás, valamint a 2024. júliusi jogszabályváltozások miatti piaci reakciók módosították a befizetési ütemet.

A másik az ízesített termékek kivezetése. Az uniós szabályozás értelmében betiltották a karakteres ízesítésű, hevítéses dohánytermékeket. Ahogy ezek a készletek 2025 elejére kifogytak, a fogyasztók egy része alternatív megoldásokat keresett.

Az is közre játszhat, hogy sokan a dohánymentes, hevítéses gyógynövénytermékekre váltottak, amelyekre más adózási szabályok vonatkoznak, mint a hagyományos dohánytermékekre.

Erősödő feketekereskedelem

A statisztikai adatok arra engednek következtetni, hogy a legális forgalom csökkenésében a feketekereskedelem is szerepet játszhat. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az elmúlt egy hónapban hét alkalommal számolt be illegális cigarettaszállítmányok vagy telephelyek lefoglalásáról.

A KPMG korábbi kutatása szerint

a magyar költségvetés évente mintegy 175 millió eurónyi (kb. 75 milliárd forint) adóbevételtől esik el az illegális kereskedelem miatt.

Uniós szinten ez a probléma még súlyosabb: 2024-ben a tagállamok összesen 19,4 milliárd euró veszteséget könyvelhettek el a szervezett bűnözői csoportok által működtetett illegális piac miatt, ami több mint 16 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

Kezdőlap    Gazdaság    Nagyon benéztek egy adóbevételt, nincs meg 45 milliárd forint

költségvetés

dohány

adóbevétel

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.29. hétfő, 18:00
Dénes Ferenc
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lengyel vadászgépeket küldtek egy orosz repülőre, kikötőt ért ukrán támadás – Híreink az ukrajnai konfliktusról pénteken

Lengyel vadászgépeket küldtek egy orosz repülőre, kikötőt ért ukrán támadás – Híreink az ukrajnai konfliktusról pénteken

Lengyelország vadászgépeket küldött, hogy elfogjanak egy orosz felderítő repülőgépet, amely a Balti-tenger felett a légterének közelében repült. Két kőolajtermék-tartály gyulladt ki csütörtökön a dél-oroszországi Temrjuk kikötőjében, miután a Krasznodari határterület regionális hatóságai szerint ukrán dróntámadás történt. A lángok mintegy 2000 négyzetméteres területet borítottak be, de a tüzet azóta eloltották. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán konfliktus eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási a feszültség Lengyelországban: az éjszaka riasztották a vadászgépeket

Óriási a feszültség Lengyelországban: az éjszaka riasztották a vadászgépeket

Lengyelország vadászgépeket riasztott egy orosz felderítő repülőgép azonosítására a Balti-tenger nemzetközi vizei felett, a lengyel légtér közvetlen közelében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US launches deadly strikes against Islamic State in Nigeria, says Trump

US launches deadly strikes against Islamic State in Nigeria, says Trump

The US president accuses the group of killing Christians, as Nigeria’s foreign minister tells the BBC the strikes were a "joint operation" and "nothing to do" with religion.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 25. 21:01
Amiért keletre megy a magyarországi külföldi tőke
2025. december 25. 17:28
Lefeleződött a kakaó ára, de mikor fogjuk végre mi is érezni?
×
×
×
×