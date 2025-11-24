ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.63
usd:
331.42
bux:
107988.05
2025. november 24. hétfő Emma
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hszi Csin-ping kínai (b) és Joe Biden amerikai elnök kézfogása a kétoldalú találkozóján, a világ 19 legfejlettebb gazdaságú és vezető feltörekvő országát, valamint az Európai Uniót tömörítő húszas csoport, a G20 csúcstalálkozója előtt az indonéziai Bali szigetén fekvő Nusa Dua luxusüdülőhelyen 2022. november 14-én.
Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon

Béketárgyalások: addig hígítják a genfi Trump-tervet, míg végül senki gyomra be nem veszi?

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

Genfben folytatódnak a tárgyalások az ukrajnai békét célzó Trump- és az európai-ukrán választerv körül. Ugyan az amerikai külügyminiszter azt mondta, nagy haladást értek el, Ukrajna és az EU vezető államai túlságosan Moszkva-pártinak tartják a tervet. Az eredeti elképzelés bírálói szerint a felvázolt elképzelések „nem védenék meg Ukajnát” egy újabb támadástól.

A Fehér Ház közölte, az ukrán delegációval folytatott tárgyalások során az amerikai fél azt a visszajelzést kapta, hogy az európai javaslat úgymond tükrözi Ukrajna nemzeti érdekeit és érinti stratégiai alapigényeit

Ukrán részről azonban nem érkezett hivatalos önálló nyilatkozat.

Több fontos kérdés továbbra is nyitott, például hogyan garantálják Ukrajna biztonságát az orosz fenyegetések ellen egy megállapodás esetén – írta a Reuters.

A Moszkva által a 2022-es békemegállapodás kudarca elsőrendű felelősének tartott Boris Johnson volt brit kormányfő szerint az eredeti elképzelés szerint sehogy, és ő az Ukrajna elleni jövőbeli támadás lehetőségét látja benne több más európai vezetővel együtt. Johnson a Daily Mailben sarkosan fogalmazott,

  • úgynevezett béketervnek,
  • Ukrajna katonai kasztrációjának,
  • állítólagos barátai által javasolt totális kapitulációnak

nevezte a Trump-adminisztráció elképzelését.

Érzelmes kommentárokkal a háttérben az USA és Ukrajna viszont közös nyilatkozatban azt ígérte, folytatják az intenzív munkát a Donald Trump amerikai elnök által adott csütörtöki határidő előtt, amiről Marco Rubio külügyminiszter már azt mondta, hogy nincs kőbe vésve.

A Reuters szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök akár még ezen a héten Washingtonba utazhat, hogy a terv legkényesebb részleteit személyesen beszélje át az amerikai vezetőkkel.

Alexander Stubb finn elnök ugyanakkor hétfőn úgy fogalmazott, hogy a terv jelentős kérdései megoldatlanok. Johann Wadenpol német külügyminiszter pedig úgy, hogy a genfi tárgyalások az európaiak határozott sikerét hozták, mivel törölték a tervből az Európa biztonságát és a NATO-t érintő összes pontot.

Az eredeti, 28 pontos Trump-terv számos vitatott feltételt tartalmazott

  • a területátadásról,
  • az ukrán hadsereg 600 ezer főre történő limitálásáról, valamint
  • NATO-csatlakozási ambíciói feladásáról.

Ez az ukrán társadalom egy része és az őket támogató európai vezetők számára elfogadhatatlan kompromisszum lenne négy év háború után.

Az európai szövetségesek élesen bírálták a javaslatot, mondván, hogy az gyakorlatilag Oroszország követeléseit tartalmazza.

A válaszjavaslat elkenné a területátadás kérdését, befagyasztaná a jelenlegi frontvonalat, és úgymond azonnali megbeszélések indulnának a területi kérdésekről. Továbbá a NATO-tagsághoz hasonló kollektív védelmi garanciát adna Ukrajnának, miközben hadserege létszámát 800 és nem 600 ezer főre csökkentené. Engedmény Moszkva felé, hogy úgymond fokozatosan visszaintegrálnák a nemzetközi gazdaságba és szervezetekbe, köztük a fejlett ipari országok csoportjába.

De vajon olyan ponthoz érkezett-e Ukrajna és Oroszország, mint a 2000-es Camp David-i alku, amelyre Jasszer Arafat palesztin vezető akkor nemet mondott, pedig a történelmi távlatból visszatekintve a lehető legjobb békemegállapodás egy elszalasztott lehetőség volt?

A 28 pontos Trump-tervre adott európai alternatív választ nyomán a Genfbe érkezett Marco Rubio amerikai külügyminiszter már azt mondja, hogy talán ez volt a leginkább produktív találkozó az egész folyamatban, és hogy folytatódnak a megbeszélések.

Donald Trump ugyan hálátlannak nevezte Kijevet, de azt is közölte, hogy az Ukrajna barátai szerint oroszul írt és gépileg fordított elképzelés

nem az utolsó ajánlata.

Az oroszok viszont már korábban arra számítottak, hogy Ukrajna nem utasítja el a tervet azonnal, de megpróbálja az európaiak és a „republikánus héják” támogatása mellett úgy módosítani, hogy az elfogadhatatlan legyen Moszkvának. Ezt a taktikát már többször is alkalmazta Zelenszkij, és úgy tűnik, most is fogja.

Mindezt érdekes módon egy ukrán kiadvány, a Sztrana című híroldal írta még a múlt héten, amit idézett az orosz média is. A portál Telegram csatornáján megjelent kommentár arra számított, hogy törlik a javaslatból

  • a Donbasz maradék részének átadására,
  • az orosz nyelv státuszára és
  • az ukrán NATO-tagság kizárására

vonatkozó passzusokat, aminek nyomán

Moszkva nemet mond.

Hétfő reggel az ukrajnai inváziót támogató Moszkovszkij Komszomolec című lap már olyan címmel közölt cikket, hogy kiderült, mit talált ki Európa Oroszország ellen, és a Sztrana elméletét megtámogatva idézte az amerikai külpolitikai intézet, a Responsible Statecraft egyik véleménycikkét Eldar Mamedov kaukázusi származású egykori vezető diplomata tollából. A cél úgy tűnik, nem egy jobb béke, hanem úgy felvizezni az amerikai javaslatot, hogy Moszkva ne fogadja el – írja, ami szerinte visszatérés lenne az elhúzódó háborúhoz, annak ellenére, hogy

a harctéri dinamika Oroszországnak kedvez.

Mamedov szerint a Trump-terv visszakézből történő kapitulációnak való minősítése az európai politikusok részéről téves hozzáállás – idézi a nem épp Moszkva-párti brit Oroszország-szakértőt, Mark Galeottit, aki szerint az elképzelés lehet, hogy rosszul felvázolt és nem teljes, de úgymond nem egyszerű felhívás az ukrán kapitulációra, hanem kezdőpont olyasmihez, ami leállíthatja az öldöklést, van benne ígéret. Mamedov azt is megemlíti, hogy ellenkezés fogadta a Trump-terv kisebbségi és vallási jogokra vonatkozó részét, annak ellenére, hogy ezeket európai keretek és nem orosz követelések alapján garantálnák.

Európa most választás előtt áll, folytathatja a Trump-terv kigúnyolását és adagolhatja bele a méregpirulákat, viszont ha a korrupciós botrány miatt meggyengült Zelenszkij Trump rákényszeríti az igenre, akkor Európa teljesen kizárhatja magát a rendezésből.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Béketárgyalások: addig hígítják a genfi Trump-tervet, míg végül senki gyomra be nem veszi?

ukrajna

donald trump

orosz

genf

béke

volodimir zelenszkij

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bor Olivér az Arénában elmondta a jó jelszó és a biztonságos netezés legjobb trükkjeit

Bor Olivér az Arénában elmondta a jó jelszó és a biztonságos netezés legjobb trükkjeit

Hogyan lehetnek könnyen megjegyezhető, de biztonságos jelszavaink? Mikor veszélyes nyilvános wifit használni? Hogyan ellenőrizhetjük, hogy ellopták-e valamelyik jelszavunkat? Bor Olivér kiberbiztonsági szakértő, az Ernst & Young munkatársa volt az InfoRádió Aréna című műsorának a vendége.
 

Teljesen átalakul a netezés világa, egészen másképp „gugliznak” a fiatalabb korosztályok

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.24. hétfő, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rák és vakcina: két kutatás is új eredményeket hozott

Rák és vakcina: két kutatás is új eredményeket hozott

Kiderült, hogy rendkívül hatékony a méhnyakrák megelőzésében és nem jár súlyos mellékhatásokkal a HPV elleni vakcina – állapította meg két átfogó új tanulmány, amely minden eddiginél részletesebb adatokat szolgáltat az oltásról – közölte az Euronews.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újra magyar a legidősebb olimpiai bajnok: meghalt az eddigi &quot;rangidős&quot;, Nyikita Szimonjan

Újra magyar a legidősebb olimpiai bajnok: meghalt az eddigi &quot;rangidős&quot;, Nyikita Szimonjan

A volt szovjet-orosz labdarúgó 99 évet élt, halálával Benedek Gáborra szállt a rangidősség.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Boy with rare condition amazes doctors after world-first gene therapy

Boy with rare condition amazes doctors after world-first gene therapy

Oliver has an inherited condition called Hunter syndrome, which causes progressive damage to the body and brain.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 24. 06:12
Több ezer beteg: durva májgyulladásjárvány tombol Csehországban
2025. november 23. 18:16
Fordított migráció: sok latinó azért fizet, hogy hazajusson az Egyesült Államokból
×
×
×
×