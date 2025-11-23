„„Az Oroszország és Ukrajna közötti háború erőszakos és borzalmas konfliktus, amely megfelelő és határozott amerikai és ukrán vezetés mellett soha nem következhetett volna el” – írta vasárnap a közösségi oldalán Donald Trump amerikai elnök az Index összefoglalója szerint.

„Jóval azelőtt kezdődött, hogy a második ciklusomra hivatalba léptem, a »Sleepy Joe« Biden-adminisztráció idején, és azóta csak rosszabb lett. Ha a 2020-as elnökválasztást nem csalták és lopták volna el – ami az egyetlen dolog, amelyhez a radikális baloldali demokraták igazán értenek –, akkor ma nem lenne ukrajnai orosz háború, ahogy az első ciklusomban sem volt, még csak szó sem esett róla” – fogalmazott.

„Putyin soha nem támadott volna. Csak akkor döntött így, amikor meglátta, hogyan működik Sleepy Joe, és azt mondta: »most jött el az én időm«” – vélekedett az Egyesült Államok elnöke, megjegyezve, „a folytatás már történelem, és így is megy tovább”.

„Egy olyan háborút örököltem, amelynek soha nem lett volna szabad megtörténnie, és amely minden fél számára veszteség, különösen azoknak a millióknak, akiknek teljesen feleslegesen kellett meghalniuk” – tette hozzá.

„Az ukrán vezetés semmiféle hálát nem mutatott az erőfeszítéseinkért, és Európa továbbra is vásárol olajat Oroszországtól.

Az Egyesült Államok pedig hatalmas fegyvermennyiséget ad el a NATO-nak, hogy továbbítsák Ukrajnának (a korrupt Joe mindent ingyen adott, ingyen, ingyen, beleértve a „nagy” pénzt is). Isten áldja mindazokat az életeket, amelyek elvesztek ebben az emberi katasztrófában – írta Donald Trump.