2025. november 23. vasárnap
Donald Trump amerikai elnök a Mark Rutte NATO-fõtitkárral folytatott megbeszélés közben a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. október 22-én.
Nyitókép: MTI/EPA/CNP pool/Aaron Schwartz

Donald Trump keményen üzent Genfbe: „Ukrajna nem hálás, Európa továbbra is vesz orosz olajat”

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Miközben Marco Rubio amerikai külügyminiszter részvételével zajlanak az amerikai–ukrán–európai tárgyalások Genfben az ukrajnai háborúról, Donald Trump amerikai elnök éles hangú üzenetet tett közzé.

„„Az Oroszország és Ukrajna közötti háború erőszakos és borzalmas konfliktus, amely megfelelő és határozott amerikai és ukrán vezetés mellett soha nem következhetett volna el” – írta vasárnap a közösségi oldalán Donald Trump amerikai elnök az Index összefoglalója szerint.

„Jóval azelőtt kezdődött, hogy a második ciklusomra hivatalba léptem, a »Sleepy Joe« Biden-adminisztráció idején, és azóta csak rosszabb lett. Ha a 2020-as elnökválasztást nem csalták és lopták volna el – ami az egyetlen dolog, amelyhez a radikális baloldali demokraták igazán értenek –, akkor ma nem lenne ukrajnai orosz háború, ahogy az első ciklusomban sem volt, még csak szó sem esett róla” – fogalmazott.

„Putyin soha nem támadott volna. Csak akkor döntött így, amikor meglátta, hogyan működik Sleepy Joe, és azt mondta: »most jött el az én időm«” – vélekedett az Egyesült Államok elnöke, megjegyezve, „a folytatás már történelem, és így is megy tovább”.

„Egy olyan háborút örököltem, amelynek soha nem lett volna szabad megtörténnie, és amely minden fél számára veszteség, különösen azoknak a millióknak, akiknek teljesen feleslegesen kellett meghalniuk” – tette hozzá.

„Az ukrán vezetés semmiféle hálát nem mutatott az erőfeszítéseinkért, és Európa továbbra is vásárol olajat Oroszországtól.

Az Egyesült Államok pedig hatalmas fegyvermennyiséget ad el a NATO-nak, hogy továbbítsák Ukrajnának (a korrupt Joe mindent ingyen adott, ingyen, ingyen, beleértve a „nagy” pénzt is). Isten áldja mindazokat az életeket, amelyek elvesztek ebben az emberi katasztrófában – írta Donald Trump.

donald trump

genf

béketerv

ukrajnai háború

Miközben Marco Rubio amerikai külügyminiszter részvételével zajlanak az amerikai–ukrán–európai tárgyalások Genfben az ukrajnai háborúról, Donald Trump amerikai elnök éles hangú üzenetet tett közzé, amelyben hevesen kritizálta az ukrán vezetést és Európát is.
 

