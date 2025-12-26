Volodimir Zelenszkij: jön a csúcs, sok minden eldőlhet még az Újév előtt

A béke feltételeiről tárgyaló amerikai és ukrán delegáció megállapodott, hogy hamarosan találkozik egymással Donald Trump és Volodimir Zelenszkij.
Erről maga az ukrán elnök írt közösségi oldalán. Szavai szerint egyetlen napot sem vesztegetnek, és úgy fogalmazott, hogy sok minden eldőlhet még az Újév előtt.
Rustem Umerov reported on his latest contacts with the American side. We are not losing a single day. We have agreed on a meeting at the highest level – with President Trump in the near future. A lot can be decided before the New Year. Glory to Ukraine!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 26, 2025