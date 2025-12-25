Így lehet 4900 forinttal 18,4 milliót nyerni

Az igazgató szerint a játékosok egyre gyakrabban vadásznak a rendkívül magas, akár százas nagyságrendű szorzókra. Az idei évben több helybéli fogadó is professzionális stratégiával vagy éppen hatalmas szerencsével vált milliomossá - olvasható a penzcentrum.hu interjújában.

A legkiemelkedőbb kifizetések

Szekszárdon egy helyi játékos 225 000 forintos össztéttel több mint 38 millió forintot nyert.

Budapesten 4900 forintos kockázatvállalás mellett egy fogadó 18,4 millió forintos nyereményt könyvelhetett el.

Nagykanizsán: Egy 8/10-es típusú fogadással – ahol egy hiba is belefért a tippsorba – 22 500 forintra fizetett a rendszer 11,6 millió forintot.

Egy ercsi játékos 8 ezer forintos téttel, a mérkőzések félidei és végeredményeinek hajszálpontos eltalálásával kaszált 7,8 millió forintot.

„Oddsok tekintetében a »Pontos végeredmény« sorral gyakran érnek el a játékosok már egyetlen meccsen is 100,00-s szorzót” – mutatta be a trendeket Horváth Zoltán.

Szintén sokan nyertek Szoboszlai Dominik góljával: aki hitt abban, hogy a válogatott kapitánya szabadrúgásból betalál a Premier League-ben, hatszoros pénzt kapott vissza.

Kinek a kezében van a toll?

Az igazgató beszélt az oddsmesterek munkájáról is, akik a központban határozzák meg a szorzókat. A munkakör feltétele a felsőfokú végzettség, a nyelvtudás és a sport iránti elhivatottság, ám amíg valaki ebben a pozícióban dolgozik, számára tilos a fogadás.

A szakértők folyamatosan figyelik a nemzetközi trendeket és a magyar emberek preferenciáit, hogy a hazai kedvencekre (például a Fradi vagy a Liverpool mérkőzéseire) vonzó ajánlatokat dolgozzanak ki.