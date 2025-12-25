ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389
usd:
330.1
bux:
0
2025. december 25. csütörtök Eugénia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
fotó: Infostart
Nyitókép: Infostart

Így lehet 4900 forinttal 18,4 milliót nyerni

Infostart

Horváth Zoltán, a Szerencsejáték Zrt. innovációs igazgatója mérleget vont az idei év sportfogadási trendjeiről. A szakember kiemelte, hogy bár 2025-ben nem rendeztek globális labdarúgó-világversenyt, a magyar fogadók minden eddiginél bátrabb stratégiákkal és kiemelkedő nyereményekkel zárták az esztendőt.

Az igazgató szerint a játékosok egyre gyakrabban vadásznak a rendkívül magas, akár százas nagyságrendű szorzókra. Az idei évben több helybéli fogadó is professzionális stratégiával vagy éppen hatalmas szerencsével vált milliomossá - olvasható a penzcentrum.hu interjújában.

A legkiemelkedőbb kifizetések

  • Szekszárdon egy helyi játékos 225 000 forintos össztéttel több mint 38 millió forintot nyert.
  • Budapesten 4900 forintos kockázatvállalás mellett egy fogadó 18,4 millió forintos nyereményt könyvelhetett el.
  • Nagykanizsán: Egy 8/10-es típusú fogadással – ahol egy hiba is belefért a tippsorba – 22 500 forintra fizetett a rendszer 11,6 millió forintot.
  • Egy ercsi játékos 8 ezer forintos téttel, a mérkőzések félidei és végeredményeinek hajszálpontos eltalálásával kaszált 7,8 millió forintot.

„Oddsok tekintetében a »Pontos végeredmény« sorral gyakran érnek el a játékosok már egyetlen meccsen is 100,00-s szorzót” – mutatta be a trendeket Horváth Zoltán.

Szintén sokan nyertek Szoboszlai Dominik góljával: aki hitt abban, hogy a válogatott kapitánya szabadrúgásból betalál a Premier League-ben, hatszoros pénzt kapott vissza.

Kinek a kezében van a toll?

Az igazgató beszélt az oddsmesterek munkájáról is, akik a központban határozzák meg a szorzókat. A munkakör feltétele a felsőfokú végzettség, a nyelvtudás és a sport iránti elhivatottság, ám amíg valaki ebben a pozícióban dolgozik, számára tilos a fogadás.

A szakértők folyamatosan figyelik a nemzetközi trendeket és a magyar emberek preferenciáit, hogy a hazai kedvencekre (például a Fradi vagy a Liverpool mérkőzéseire) vonzó ajánlatokat dolgozzanak ki.

Kezdőlap    Belföld    Így lehet 4900 forinttal 18,4 milliót nyerni

szerencsejáték

fogadás

tippmix

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.29. hétfő, 18:00
Dénes Ferenc
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megnyílik előttünk Latin-Amerika piaca

Megnyílik előttünk Latin-Amerika piaca

Néhány esztendeje egy vezető hazai politikus jelentette ki, hogy a vétójog az utolsó védőbástyája az európai sokszínűségnek és szuverenitásnak. Nos, a kormány tagjai – mint a dicső végvári vitézek büszke utódai – az elmúlt időben igencsak sűrűn gyakorolhatták a nemzeti szuverenitás védelmét, mivel jószerint csak azokat az EU-s kezdeményezéseket és indítványokat nem vétóztak meg, amelyek egy csepp áldozatot sem kívántak meg hazánktól. A megvétózott kezdeményezések sorába tartozott az Európai Tanács decemberi ülésének napirendjére tűzött, a Mercosur-országokkal (tagjai Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay, társult tagjai pedig Chile, Kolumbia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname és Bolívia) kötött új védintézkedésekről szóló megállapodás megerősítéséről szóló határozat is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezek a helyek lesznek 2026 slágerúticéljai: rengeteg embert várnak, óriási az őrület

Ezek a helyek lesznek 2026 slágerúticéljai: rengeteg embert várnak, óriási az őrület

A Covid utáni időszakban az utazási trendek jelentősen átalakultak, az élményközpontú utazás került előtérbe a hagyományos látványosság-listákkal szemben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Pope Leo urges 'courage' to end Ukraine war in first Christmas address

Pope Leo urges 'courage' to end Ukraine war in first Christmas address

The pope also laments the condition of Palestinians during his address to worshippers at the Vatican.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 25. 19:43
Karácsonyi tragédia Somogybabodnál
2025. december 25. 19:09
Baranyai Blanka: még mindig túl sokan gondolják a családon belüli erőszakról, hogy nincs joguk beleszólni
×
×
×
×