2025. december 26. péntek
Empty boxing area in the gym. Fitness club with equipment. Sports background with rough concrete walls
Nyitókép: Prasit photo

Egy vácrátóti kisfiú álmát váltotta valóra a miniszterelnök

Infostart

Újabb karácsonyi vidó kerül ki.

Egy vácrátóti kisfiúnak küldött bokszkesztyűt és zsákot a miniszterelnök - derül ki a videóból, amit a Facebookra feltöltött.

Orbán Viktor korábban járt Benett családjánál, a kisfiú akkor mesélte el neki, mire vágyik, a miniszterelnök pedig megígérte: segít neki.

Benett, most ugrik a majom a vízbe, kosárba teszem – mondja Orbán Viktor a Rocky zenéjével aláfestett rövid videóban, amin látszik: internetes áruházból rendeli a készletet. Majd pedig az is kiderül, hogy, egy, a saját fotójával ellátott üdvözlőlapot ír a fiúnak.

Kedves Benett Vácrátóton. Találkozhattunk ott nálatok a házatokban. Akkor beszéltünk a bokszzsákról és a kesztyűkről. Azt ígértem, hogy segítek. Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó. Boldog karácsonyt! - mondja végül Orbán Viktor.

A miniszterelnök csütörtök este négy, focimezbe öltöztetett unokájának gyűrűjében posztolt, azzal a címmel: Alakul a csapat.

2025. december 26. 12:50
2025. december 26. 07:02
