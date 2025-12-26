Egy vácrátóti kisfiú álmát váltotta valóra a miniszterelnök

Egy vácrátóti kisfiúnak küldött bokszkesztyűt és zsákot a miniszterelnök - derül ki a videóból, amit a Facebookra feltöltött.

Orbán Viktor korábban járt Benett családjánál, a kisfiú akkor mesélte el neki, mire vágyik, a miniszterelnök pedig megígérte: segít neki.

Benett, most ugrik a majom a vízbe, kosárba teszem – mondja Orbán Viktor a Rocky zenéjével aláfestett rövid videóban, amin látszik: internetes áruházból rendeli a készletet. Majd pedig az is kiderül, hogy, egy, a saját fotójával ellátott üdvözlőlapot ír a fiúnak.

Kedves Benett Vácrátóton. Találkozhattunk ott nálatok a házatokban. Akkor beszéltünk a bokszzsákról és a kesztyűkről. Azt ígértem, hogy segítek. Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó. Boldog karácsonyt! - mondja végül Orbán Viktor.

A miniszterelnök csütörtök este négy, focimezbe öltöztetett unokájának gyűrűjében posztolt, azzal a címmel: Alakul a csapat.