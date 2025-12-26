ARÉNA - PODCASTOK
Manfred Weber, az Európai Parlament (EPP) néppárti frakciójának vezetője az uniós testület plenáris ülésén Strasbourban 2020. február 12-én. A parlament az Európai Tanács február 20-i rendkívüli ülését készíti elő, amelynek központi témája a 20212027 közötti időszakra szóló hosszú távú uniós költségvetés, az úgynevezett többéves pénzügyi keret lesz.
Nyitókép: MTI/EPA/Patrick Seeger

Manfred Weber: német katonák is vegyenek részt az ukrajnai békefenntartásban

Infostart

Az Európai Néppárt frakcióvezetője szerint a németeknek unió zászló alatt kell közreműködniük a rendezésben.

Manfred Weber azt szeretné, ha a német fegyveres erők európai zászló alatt rész vennének az ukrajnai békerendezésben. Az Európai Parlament néppárti csoportjának vezetője a Funke Médiacsoport lapjainak adott interjút, amelyet a Die Zeit szemlézett.

Manfred Weber úgy fogalmazott:

Európának felelősséget kell vállalnia Ukrajna biztonságáért. Tűzszünet vagy békemegállapodás után az európai zászlónak lobognia kell a biztonsági vonal mentén.”

A lap emlékeztet, hogy a berlini ukrajnai tárgyalások után az unió állam- és kormányfői felvetették egy többnemzetiségű haderő létrehozásának lehetőségét az ukrajnai tűzszünet biztosítása érdekében. Az európaiak vezette és az Egyesült Államok által támogatott haderő támogatná az ország fegyveres erőit, és biztosítaná légterének és tengereinek biztonságát. A német kormány politikusai ugyanakkor óvatosan nyilatkoztak arról, hogy ebben az erőben Németország is részt venne-e.

Az Európai Néppárt német frakcióvezetője ugyanakkor szkeptikus a tűzszünet ügyében. Szerinte Putyin az orruknál fogva vezeti az európaiakat. Manfred Weber szerint a béke csak akkor jön el, ha az európaiak erőt mutatnak, és egységesen fognak megszólalni.

