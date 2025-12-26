ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.69
usd:
330.09
bux:
0
2025. december 26. péntek István
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
munkavállaló álmos kiégés
Nyitókép: Pixabay

Hétközi munkaszüneti „ünnepnapokat” sürget az ellenzék Németországban

Infostart

Kevesebb mint két héttel az újév beköszönte előtt különös vita támadt német ellenzéki pártok és a kormányon lévő konzervatívok között. Az ellenzék szerint jövőre túl sok ünnepnap esik a hétvégére, amit hét közben pótolni kellene. A CDU/CSU szerint a „pótlás” a jelenlegi gazdasági helyzetében aligha jöhet szóba.

Ami a naptári adatokat illet, 2026-ban valóban több országos, illetve tartományi ünnep hétvégére esik, amikor a munkavállalók amúgy is mentesülnek munkahelyi kötelezettségeik teljesítésétől. Az ellenzéki Zöldek és a Baloldal Pártja ezért pótlólagosan hétközi „ünnepnapok” bevezetését követeli.

A többi között arról van szó, hogy egyebek között a szombatra eső, október 3-i német egység napját egy hétközi szabadnappal kárpótolják. A statisztikai hivatal szerint több más, munkaszünettel járó nap is hétvégére esik, amit közvetve a munkavállalók sínylenek meg.

Az idézett ellenzéki pártok szerint számos alkalmazottat frusztrál mindez. Ebből kiindulva azzal a követeléssel álltak elő, hogy a kormány ezt hétközi munkaszüneti napokkal pótolja.

A Zöldek Pártjának szociálpolitikai szóvivője szerint „nem csak bosszantó, de a maga nemében igazságtalan is, ha a munkaszüneti ünnepnapok hétvégére esznek”. Sok más országhoz hasonlóan épp ezért ezt hétközi munkaszüneti nappal kell kárpótolni. A munkáltatók is profitálhatnak a jól kipihent munkavállalókból, ezért a megfelelő számú munkaszüneti nap elengedhetetlen – hangzott az érvelés.

Hasonlóan vélekedtek a Baloldal Pártjának politikusai is. Szerintük Németországban az embereket megfosztják jól megérdemelt szabadidejüktől. Mindez számukra több munkát és kevesebb szabadidőt jelent. Ha egy munkaszüneti ünnepnap a hétvégére esik, akkor biztosítani kell egy hétközi „helyettesítő” munkaszüneti napot is.

A párt parlamenti frakcióvezetője szerint 85 ország, köztük az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Spanyolország és Lengyelország vezetett be ilyen szabályozásokat.

A jövő évben a már említett német egység napja mellett karácsony második napja, azaz december 26. is szombatra esik. Egyes tartományokban, így Berlinben és Mecklenburg-Elő-Pomerániában a március 8-i nemzetközi nőnap is munkaszüneti nap, amely 2026-ban vasárnap lesz. De a november 1-i Mindenszentek , illetve az október 31-i reformáció napja több tartományban szintén hétvégére esik.

A konzervatív CDU szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben Németország nem engedheti meg magának ezt az "ünnepnapi mentalitást". A párt idézett képviselője szerint a számlát a kis-és középvállalkozásoknak kellene állnia.

Egy hétközi pótlólagos munkaszüneti nap 8,6 milliárd eurós termelési kiesést jelentene – érvelt a politikus. A jólét fenntartása érdekében inkább több munkát kell végezni az országban – tette hozzá.

Kezdőlap    Külföld    Hétközi munkaszüneti „ünnepnapokat” sürget az ellenzék Németországban

ünnep

németország

munka

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.29. hétfő, 18:00
Dénes Ferenc
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A tapogatózások ideje lejárt: most már tényleg a béke a cél?

A tapogatózások ideje lejárt: most már tényleg a béke a cél?

Már hallgatható a Portfolio Checklist ünnepi különkiadása, amelyben Bendarzsevszkij Anton külpolitikai elemző segítségével mérlegre tettük az orosz-ukrán háború idei történéseit, és a legfrissebb fejlemények alapján igyekeztünk felvázolni, milyen mederben folyhatnak tovább a harcok, illetve a béketárgyalások. Milyen súlyos az ukrán korrupciós ügy, hogyan kell érteni Putyin nagyhatalmi törekvéseit, miért visszás az EU ideologikus külpolitikája és miért lehet sikeres Trump békestratégiája? Kiderül az adásból!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Végérvényesen elindult az internet hanyatlása? Egyre több jel utal erre: hiába tör előre AI, ezt már nehezen lehet megállítani

Végérvényesen elindult az internet hanyatlása? Egyre több jel utal erre: hiába tör előre AI, ezt már nehezen lehet megállítani

A friss számok többek közt megmutatják, milyen könnyen találhatunk információkat, intézhetünk ügyeket, tudjuk nyomonkövetni a rendeléseinket, mennyit vásárolunk online.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US launches deadly strikes against Islamic State in Nigeria, says Trump

US launches deadly strikes against Islamic State in Nigeria, says Trump

The US president accuses the group of killing Christians, as Nigeria’s foreign minister tells the BBC the strikes were a "joint operation" and "nothing to do" with religion.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 26. 09:42
Bombariadó volt két Magyarországra tartó vonaton is
2025. december 26. 09:25
Nigériai iszlám terrorista csoportra mért csapást az Egyesült Államok
×
×
×
×