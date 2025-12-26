Hétközi munkaszüneti „ünnepnapokat” sürget az ellenzék Németországban

Ami a naptári adatokat illet, 2026-ban valóban több országos, illetve tartományi ünnep hétvégére esik, amikor a munkavállalók amúgy is mentesülnek munkahelyi kötelezettségeik teljesítésétől. Az ellenzéki Zöldek és a Baloldal Pártja ezért pótlólagosan hétközi „ünnepnapok” bevezetését követeli.

A többi között arról van szó, hogy egyebek között a szombatra eső, október 3-i német egység napját egy hétközi szabadnappal kárpótolják. A statisztikai hivatal szerint több más, munkaszünettel járó nap is hétvégére esik, amit közvetve a munkavállalók sínylenek meg.

Az idézett ellenzéki pártok szerint számos alkalmazottat frusztrál mindez. Ebből kiindulva azzal a követeléssel álltak elő, hogy a kormány ezt hétközi munkaszüneti napokkal pótolja.

A Zöldek Pártjának szociálpolitikai szóvivője szerint „nem csak bosszantó, de a maga nemében igazságtalan is, ha a munkaszüneti ünnepnapok hétvégére esznek”. Sok más országhoz hasonlóan épp ezért ezt hétközi munkaszüneti nappal kell kárpótolni. A munkáltatók is profitálhatnak a jól kipihent munkavállalókból, ezért a megfelelő számú munkaszüneti nap elengedhetetlen – hangzott az érvelés.

Hasonlóan vélekedtek a Baloldal Pártjának politikusai is. Szerintük Németországban az embereket megfosztják jól megérdemelt szabadidejüktől. Mindez számukra több munkát és kevesebb szabadidőt jelent. Ha egy munkaszüneti ünnepnap a hétvégére esik, akkor biztosítani kell egy hétközi „helyettesítő” munkaszüneti napot is.

A párt parlamenti frakcióvezetője szerint 85 ország, köztük az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Spanyolország és Lengyelország vezetett be ilyen szabályozásokat.

A jövő évben a már említett német egység napja mellett karácsony második napja, azaz december 26. is szombatra esik. Egyes tartományokban, így Berlinben és Mecklenburg-Elő-Pomerániában a március 8-i nemzetközi nőnap is munkaszüneti nap, amely 2026-ban vasárnap lesz. De a november 1-i Mindenszentek , illetve az október 31-i reformáció napja több tartományban szintén hétvégére esik.

A konzervatív CDU szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben Németország nem engedheti meg magának ezt az "ünnepnapi mentalitást". A párt idézett képviselője szerint a számlát a kis-és középvállalkozásoknak kellene állnia.

Egy hétközi pótlólagos munkaszüneti nap 8,6 milliárd eurós termelési kiesést jelentene – érvelt a politikus. A jólét fenntartása érdekében inkább több munkát kell végezni az országban – tette hozzá.