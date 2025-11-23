Párizs, London és Berlin új, csatlakozó béketervet nyújtott be Donald Trump javaslatához

A három európai nagyhatalom az amerikaiak és Donald Trump 28 pontos ukrajnai béketervéhez kapcsolódóan tesz javaslatot, amely egyebek mellett módosítja a kijevi fegyveres erők létszámára vonatkozó korlátozást, valamint javasolja, hogy Ukrajna az Észak-atlanti Szerződés kollektív védelemről szóló 5. cikkében foglaltakhoz hasonló biztonsági garanciát kapjon az Egyesült Államoktól – derült ki a Reuters hírügynökség által vasárnap megtekintett dokumentumból.

A hírügynökség szerint az Ukrajna és nyugati szövetségesei által az amerikai béketervről Genfben, vasárnap megkezdett tárgyalásra készült dokumentum az amerikai javaslatot veszi alapul szintén 28 pontban.

Miket javasol a dokumentumban London, Párizs és Berlin?