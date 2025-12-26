ARÉNA - PODCASTOK
Izland fővárosa, Reykjavik.
Nyitókép: VictorHuang, Getty Images

Ezekben az országokban a legélhetőbb és a legbékésebb az élet

Infostart

A Global Peace Index idei összesítése alapján csak a legjobbnak ítélt országok sorrendje változott némileg, újabbak azonban nem kerültek a listára.

A második világháború óta nem követeltek a fegyveres összecsapások annyi áldozatot, mint ebben az évben. Sőt, 2025-ben még három újabb konfliktus is tovább rontotta a világ biztonsági helyzetét. Ezért is értékelődik fel az, hogy melyek azok az országok, ahol a legnyugodtabban, legkényelmesebben, de legfőképpen a legbiztonságosabban lehet élni – állapította meg a BBC.

Az Institute for Economics & Peace nemzetközi kutatóintézet 23 különféle szempont figyelembevételével készítette el az országok rangsorát, a 2025 Global Peace Index-et (GPI). A lista elején már lassan két évtizede ugyanazok az országok állnak, igazolva, hogy a békés politika hosszú távon társadalmi stabilitást hozhat. A létbiztonság szempontjából Magyarország, a világ 163 állama között – a tavalyihoz képest egy hellyel visszacsúszva – a 17., a két legutolsó pedig Ukrajna és Oroszország, ebben a sorrendben.

Az első helyet – ahogy 2008 óta minden évben – az idén is Izland foglalja el.

Ez az ország a világ legbékésebb, legbiztonságosabb és legélhetőbb helye. Ráadásul a majdnem kéttucatnyi szempont értékelése alapján még 2 százalékkal javult is a megítélése. A helyiek számára ez a biztonságérzet a mindennapi élet szerves része.

„Bár a zord időjárás, különösen télen, nem igazán vonzó, de az itt élő emberek kedvessége segítőkészsége és nyugalma mindenért kárpótol" – nyilatkozta a BBC-nek Inga Rós Antoníusdóttir, aki születése óta Izlandon él. Az egyik helyi utazási iroda vezetőjeként rengeteg külföldivel találkozik, és így első kézből hallja az odalátogatók véleményeit. Mint mondta, általában a nyugalmat és a biztonságot tartják a legtöbbre. „Éjszaka gond nélkül sétálhatunk akár egyedül is, a kávézók, a boltok előtt pedig gyakran látni babakocsiban alvó kicsiket, akiknek a szülei odabent beszélgetnek vagy vásárolnak" – mondta, azt is megemlítve, hogy a helybeli rendőrök nem is viselnek fegyvert.

Inga azt javasolta az Izlandra látogatóknak, hogy ne csak a sziget híres termálforrásaiban, hanem a helyiek mindennapjaiban is merítkezzenek meg egy kicsit. „Éljék át azt a belső nyugalmat, ami az izlandiakból árad” – mondta.

A világ második legbiztonságosabb és legbékésebb helye Írország.

Talán azért is, mert a Zöld-sziget 20. századi történelme meglehetősen véres és viharos volt, arra törekednek az írek, hogy a millennium utáni időket a béke és a társadalmi stabilitás jellemezze. Országuk az értékeléskor különösen magas pontszámot kapott arra, hogy évről-évre csökkenek a katonai kiadások, és igyekeznek kimaradni bármilyen nemzetközi konfliktusból, miközben ugyancsak nagy hangsúlyt fektetnek a belső béke fenntartására. Ennek sikerét mutatja az alacsony bűnözési arány, főleg a súlyos törvénysértések száma figyelemre méltóan kevés. Bárhova is megy a turista Írországban, mindenütt barátságos és elégedett emberekkel találkozhat.

A Cashel-szikla, más néven a Királyok Cashel-je, vagy a St. Patrick's Rock, Írország egyik legismertebb történelmi emlékhelye, Tipperary megyében.
A Cashel-szikla, más néven a Királyok Cashel-je, vagy a St. Patrick's Rock, Írország egyik legismertebb történelmi emlékhelye, Tipperary megyében.

„Az idegen hamar otthonosan és biztonságban érezheti magát, függetlenül attól, hogy vidéki kistelepülésre vagy nagyvárosba látogat” – hangoztatta a BBC riporterének a Kildare városában élő Jack Fitzsimons. Szerinte az erős szociális támogatási rendszerek, valamint a társadalmi egyenlőtlenségek és a feszültségek tudatos csökkentése mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy Írországban egyre jobb az élet. „Az emberek itt vigyáznak egymásra – tette hozzá. – Ez az a hely, ahol segítséget kérhetsz egy idegentől, és ő mindent meg fog tenni érted.”

2025-ben két helyet lépett előre a nemzetközi rangsorban Új-Zéland.

A csendes-óceáni szigetország földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően természetes védelmet élvez a külső konfliktusokkal szemben, miközben belpolitikája is békességet biztosít lakóinak. „Nálunk van a világ egyik legszigorúbb lőfegyvertörvénye, ami nagyban hozzájárul a biztonságérzethez” – közölte Mischa Mannix-Opie, a Greener Pastures befektetési tanácsadó cég ügyfélkapcsolati igazgatója, aki egész életében ebben az országban élt. Büszkén mesélte, hogy itt a gyerekek gyalog, szülői kíséret nélkül járnak iskolába, az emberek nem zárják az ajtókat, és az autósok megállnak segíteni, ha lerobbant járművet látnak az út szélén.

A Milford Sound Új-Zéland Déli-szigetén, a Fiordland Nemzeti Park területén található. A közvetlenül a tengerparton fekvő fjordban meredek sziklák, vízesések és buja esőerdők találhatók. Kép: Wikipédia
A Milford Sound Új-Zéland Déli-szigetén, a Fiordland Nemzeti Park területén fekszik. A közvetlenül a tengerparton fekvő fjordban meredek sziklák, vízesések és buja esőerdők találhatók. Kép: Wikipédia

„Általános a bizalom mások iránt, csakúgy mint a bennünket körülvevő rendszerekben. Ez pedig valódi közösségi érzést teremt a mindennapi életben" – tette hozzá. Azt is fontosnak tartotta, hogy a hazájában erős a szociális háló, valamint kiváló az egészségügyi ellátás. Az emberek gondolkodásában meghatározó a természeti környezet óvása. „Sokan azért jönnek Új-Zélandra, mert itt gyönyörű a táj és csodálatos a tenger. De igazán akkor szeretnek csak bele az országunkba, amikor megtapasztalják, hogy itt minden milyen biztonságos. Megérinti őket az összetartozás érzése, a lassabb, nyugodtabb élet, és a mindenütt jelen lévő maori kultúra szépsége. „Az egyik ügyfelem egyszer azt mondta nekem, hogy bár Új-Zéland gyönyörű, az igazi vonzerőt mégis az itt élő emberek jelentik” – mesélte.

Bár ebben az évben egy hellyel visszacsúszott, azért Ausztria még mindig a világ egyik legbiztonságosabb országának számít.

„Az erős szociális háló, a világszínvonalú egészségügyi ellátás, a kiváló oktatás mind hozzájárulnak a társadalmi stabilitás és a bizalom fenntartásához" – szólt Armin Pfurtscheller, egy Neustiftben lévő kis szálloda tulajdonosa nyilatkozata a BBC-nek. Azt mesélte, náluk, a Stubai-völgyben az emberek még éjfélkor is sétálgatnak a Ruetz folyó partján, és a házaikat is nyugodtan tárva-nyitva hagyják. De még a biciklijüket sem kell lelakatolniuk a kocsma vagy a kávézó előtt. „A biztonság nálunk nemcsak statisztika, hanem az élet érzése” – tette hozzá nem kis büszkeséggel.

Akárcsak egész Ausztriát béke és biztonság jellemzi a helyiek szerint a Stubai-völgyben fekvő Neustift települést is. Kép: suedtirol-tirol.com
Akárcsak egész Ausztriát, béke és biztonság jellemzi a Stubai-völgyben fekvő Neustift települést is. Kép: suedtirol-tirol.com

Ez szerinte az idelátogató vendégekre is gyorsan átragad. „Pár nap után elpárolog belőlük a stressz, és úgy alszanak, mint gyerekkorukban. Elkezdenek figyelni a folyó zúgására, észreveszik a hegyek változó fényeit és a mélyeket szippantanak a friss levegőből. A legjobb, amit ez a hely kínál: az a bizonyosság, hogy itt szabadon lehet létezni” – emelte ki.

Svájc, Szingapúr, Portugália, Dánia, Szlovénia és Finnország zárja a brit kutatóintézet idei tízes listáját.

Igazán nagy különbségek persze ezek között a helyek között sincsenek. Mindenütt szilárd a szociális ellátórendszer, kitűnő az oktatás, példás a családok és az idősek támogatása, valamint alacsony a bűnözés aránya. Az emberek figyelnek egymásra és természetesnek tartják, hogy segíteni kell a bajbajutottaknak. De legfőképpen nem félnek a jövőtől, mert számíthatnak arra, hogyha nehéz helyzetbe kerülnek, lesz hova, kihez fordulniuk.

