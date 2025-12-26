Az összetartozás fontosságáról beszélt karácsonyi üzenetében az államfő

Karácsony ünnepének fényében még jobban kirajzolódik az összetartozás fontossága, az emberi kapcsolatok mélysége - hangoztatta Sulyok Tamás köztársasági elnök a Facebook-oldalán megjelent karácsonyi beszédében.

Az államfő a karácsonyt olyan időszaknak nevezte, "amikor körülöttünk minden lelassul és elcsöndesedik; amikor rohanó, feszültségekkel és háborús borzalmakkal teli világunkban is végre főszerepet kap a békesség, az otthon, a család, és elérkezik a bő kétezer éve közénk született Megváltó világra jövetelének órája".

A köztársasági elnök úgy fogalmazott, reményei szerint "az emberi mivoltunk lényegét feltáró ünnepen" megosztott gondolatai hozzájárulhatnak ahhoz, hogy "megerősítsük magunkban, milyen pótolhatatlan kincs az, hogy olyan közösségekhez tartozunk, ahol otthon érezzük magunkat, legyenek azok családi, baráti, szakmai, szabadidős vagy más közösségek - amelyek nemzetünket alkotják".

Úgy folytatta: "ezt egészíti ki a magyarságunk, melynek egységében éljük meg a mindennapokban, hogy mi, akik egy hazában, de megszámlálhatatlanul sokféle közösségben élünk, milyen sokat tudunk adni egymásnak". Éljünk akár a fővárosban, akár vidéken, akár államhatáron innen vagy azon túl, magyarként egyek vagyunk - jelentette ki.

Emlékeztetett, hogy "az év során számtalanszor megéljük azt, hogy a közösségeinkhez tartozni jó dolog, a közösség örömében osztozni páratlan élmény, személyes nehézségeinkben pedig a közösség összetartása adhat vigasztalást". Hogy épülni tudunk abból is, ha kapunk, és abból is, amikor adunk, segítünk másoknak - fűzte hozzá Sulyok Tamás.

Hangsúlyozta: "ráérezhetünk, hogy nyitott és élettel teli lelkülettel mi magunk is mindent szebb színben fogunk látni: a környezetünket, a családtagjainkat, a diák- és munkatársainkat, a nemzetünket", majd úgy folytatta: "és azokat is könnyebben elviseljük majd, akik nehézzé teszik napjainkat".

Azt csak korlátosan tudjuk meghatározni, hogy milyen jövőnk lesz, azt azonban mindig eldönthetjük, hogy figyelmünket a körülöttünk lévő világban inkább a jóra, a szépre, a megbékélésre, vagy ezek ellenkezőire irányítjuk - mutatott rá. A felelősséget e döntéséért mindenki maga, személyesen viseli - emelte ki.

A köztársasági elnök arról is beszélt, hogy Magyarország és az egész világ tele van nagyszerű emberekkel, pontosabban olyanokkal, akiket cselekedeteik, hozzáállásuk tesznek igazi példaképekké. "Az elmúlt év során sokan fordultak meg a Sándor-palotában, magam is sokfelé jártam határon innen és túl, iskolai avatóünnepségtől a családlátogatásokig. Számtalanszor lehettem tanúja annak, hogy a magyar emberek milyen önzetlenül fáradoznak családjukért, a rájuk bízottakért, kortársaikért" - részletezte az államfő.

Megerősítő felnézni mindazokra, akik embertársaikat, közösségüket tehetségükkel, kitartó munkájukkal szolgálják, így téve egyre többet hozzá a közösségeik és a nemzet boldogulásához, lelki felfrissüléséhez - jegyezte meg.

Sulyok Tamás köszönetét fejezte ki "katonáinknak, rendőreinknek, akik a haza, illetve a jogrend védelmét biztosítják, a bíráknak, ügyészeknek, ügyvédeknek, az egész jogászságnak, akik a jog uralma felett őrködnek".

Köszönet illeti a közösségeink testi és lelki egészsége fölött őrködő orvosokat, egészségügyi és szociális dolgozókat, és ugyanígy a családjaink és nemzetünk jövőjét jelentő gyermekeink felelős pedagógusait, nevelőit - sorolta.

Kitért arra is: "nagyrabecsüléssel tekinthetünk tudósainkra és kutatóinkra, a tudományos és szellemi élet terén szolgálatot vállalókra, köztük a megannyi idei kitüntetettre, akár az idei Nobel-díjasunkra, Krasznahorkai László íróra, akár sok más díjazottra, és mindazokra, akik az elismerő tapsoktól távol, csendben dolgoznak".

Mindannyian büszkék lehetünk Kapu Tibor lenyűgöző küldetésére; örömmel tölthetnek el újabb és újabb sportsikereink; művészeink, népművészeink, hagyományőrzőink határon innen és túl maradandó értéket teremtenek - sorolta.

Felidézte, hogy az ősszel a köztársasági elnök érdemérmével tüntetett ki egy görög és egy spanyol állampolgárt, akik a tengerből mentettek ki egy kilátástalan messzeségbe sodródó, kimerült magyar turistát és a lányát. Vélekedése szerint ez az eset is rámutat, hogy akár ismeretlen emberektől is számíthatunk segítségre, a jó, a szép, a béke minden emberben ott lakik, és mindenki egyaránt vágyhat is rá, ha képes a mindennapokban, minden embertársában és önmagában a teremtés csodáját megismerni. "Azt a csodát, amit a karácsony üzen nekünk immár több mint kétezer éve: hogy a jó örökre közénk született" - hangoztatta.

"Van tehát honnan merítenünk. Az életre fókuszáló figyelem lehetősége mindannyiunk előtt ott áll" - összegzett Sulyok Tamás.

Záró szavaival arra szólított fel, hogy "tiszteljük egymásban Isten képmását, az embert, és szeressük az otthont s vigaszt nyújtó közösségeinket, a sokszor megfogyatkozott, de soha meg nem tört nemzetünket, a szép és csodálatosan sokszínű magyar hazát, legszentebb, s egyben legdrágább örökségünket".