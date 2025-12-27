ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfõt a washingtoni Fehér Házban 2025. október 17-én.
Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon

Donald Trumpnak „jól fog menni” az ukrán és az orosz elnökkel is

Infostart / MTI

Mindkettejükkel találkozik az amerikai elnök, előbb Volodimir Zelenszkijjel vasárnap Floridában. Az előzetes egyeztetések már zajlanak.

Donald Trump szerint Volodimir Zelenszkij nem rendelkezik semmivel az ő jóváhagyása nélkül - az amerikai elnök a többi között így foglalta össze várakozásait az ukrán elnökkel vasárnapra tervezett találkozóját megelőzően, a Politico hírportálnak pénteken adott interjúban.

Arra reagálva, hogy Volodimir Zelenszkij egy új, 20 pontból álló béketervet szeretne megvitatni vele, Donald Trump úgy fogalmazott, hogy „meglátjuk, mit hoz magával", de megállapította, hogy az ukrán elnök „addig nem rendelkezik semmivel, amíg én jóvá nem hagyom".

A közelgő találkozóval kapcsolatban ugyanakkor azt mondta: „azt hiszem, hogy jól fog menni", majd hozzátette, „azt hiszem, jól fog menni Putyinnal is", és utalt arra, hogy hamarosan szintén beszél Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Az előzetes tervek szerint Donald Trump és Volodimir Zelenszkij vasárnapra Floridába tervezett megbeszélése elsősorban az orosz-ukrán háború lezárása után Ukrajna számára nyújtandó biztonsági garanciákról szól majd, valamint a területi kérdésekről, főként a Donbász régióról, továbbá az orosz fennhatóság megmaradásáról.

Volodimir Zelenszkij elmondása szerint csütörtökön beszélt Steve Witkoff-fal, az amerikai elnök különmegbízottjával, valamint Jared Kushnerrel, az elnök vejével, aki szintén közvetítőként vesz részt a béke-erőfeszítésekben.

Donald Trump a Politicónak nyilatkozva feltárta a csütörtökön Nigériában a keresztények védelmében, feltételezett iszlamista célpontok ellen végrehajtott amerikai légicsapás részleteit is. Elmondta, hogy az Iszlám Állam terrorszervezet elleni művelet az eredeti tervnek megfelelően szerdán indult volna, ám egy nappal késleltette azt, hogy karácsonykor, „egy szimbolikus" időpontban történhessen meg. „Azt mondtam, adjunk nekik egy karácsonyi ajándékot" - fogalmazott, és megjegyezte, hogy Nigériában nem számítottak erre, de a célba vett terrorista célpontokat megsemmisítették.

Az amerikai elnök egyben megerősítette, hogy Volodimir Zelenszkij mellett a hétvégén Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök is Floridába utazik vele tárgyalni. „Zelenszkijt és Bibit is fogadom. Mindenki eljön. Ismét tisztelik az országunkat" - kommentálta Donald Trump a közelgő látogatásokat.

