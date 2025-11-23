Ki készítette a béketervet? Marco Rubio külügyminiszter cáfolja a republikánus szenátort

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a közösségi média platformon, az X-en azt írta, hogy a terv „erős keretet biztosít a folyamatban lévő tárgyalásokhoz”. Megjegyezte, hogy a tervet az Egyesült Államok készítette „az orosz fél észrevételei” és „Ukrajna korábbi és folyamatos észrevételei” alapján.

Szombaton korábban Mike Rounds republikánus szenátor egy, a kanadai Halifaxban tartott biztonsági fórumon azt mondta: az Egyesült Államok csak a javaslat címzettje volt, amelyet egy amerikai közvetítőnek adtak át. „Ez nem a mi ajánlásunk, nem a mi béketervünk” – mondta, hivatkozva egy Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel folytatott telefonbeszélgetésre.

Angus King szenátor hozzátette, hogy a 28 pontos terv „lényegében az oroszok kívánságlistája”,

amely „iránymutatást ad az Ukrajna és Oroszország közötti kérdések szűkítésére”.

Donald Trump amerikai elnök kezdetben sürgette Ukrajnát, hogy csütörtökig fogadja el a javaslatot, de később jelezte, hogy ez nem feltétlenül a végleges ajánlat.

Vasárnap német, francia, brit, európai uniós, amerikai és ukrán tisztviselők találkoznak Genfben, hogy megvitassák a tervet.